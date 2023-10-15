زلزال غرب إيران يصل الكويت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شعر عدد من سكان الكويت، اليوم، بهزة أرضية، بسبب ارتداد الزلزال الذي وقع في غرب إيران.



وكشف مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي عن وقوع هزة أرضية في الكويت اليوم إثر زلزال ضرب غرب إيران بقوة 4.9 درجة.



وبين العنزي أن موقع الزلزال بعيد جداً عن الكويت، حيث يبعد نحو 240 كم كيلومترات لكن شعر به بعض السكان في دولة الكويت.



وفي وقت لاحق، أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل رصدت زلزالا في غرب إيران بقوة 5.1 بمقياس ريختر. الراي الكويتية

