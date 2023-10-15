مهيدات ومحافظ المفرق يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ومحافظ المفرق السيد سلمان النجادا آليات العمل المشترك في الرقابة على جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.
وثمن مهيدات خلال زيارته مقر المحافظة ضمن جولة ميدانية أجراها اليوم في محافظة المفرق، الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الإدارة المحلية ووزارة الصحة في محافظة المفرق ومساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد مهيدات تقديره للتشاركية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الأمن العام كما أراد جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم العمل بروح الفريق الواحد.
من جهته أشار النجادا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الأهداف الاستراتيجية للدولة الأردنية مؤكدا الحرص المستمر على تجويد الغذاء ، وحضر اللقاء رئيس بلدية المفرق الكبرى الأستاذ ناصر الدين اخو رشيدة الخزاعلة وعدد من المعنيين .
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