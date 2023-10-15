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مهيدات ومحافظ المفرق يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

10/15/2023 9:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ومحافظ المفرق السيد سلمان النجادا آليات العمل المشترك في الرقابة على جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.
وثمن مهيدات خلال زيارته مقر المحافظة ضمن جولة ميدانية أجراها اليوم في محافظة المفرق، الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الإدارة المحلية ووزارة الصحة في محافظة المفرق ومساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد مهيدات تقديره للتشاركية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الأمن العام كما أراد جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم العمل بروح الفريق الواحد.
من جهته أشار النجادا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الأهداف الاستراتيجية للدولة الأردنية مؤكدا الحرص المستمر على تجويد الغذاء ، وحضر اللقاء رئيس بلدية المفرق الكبرى الأستاذ ناصر الدين اخو رشيدة الخزاعلة وعدد من المعنيين .




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