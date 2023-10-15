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الأحمر يهيمن على موضة أحذية الخريف

10/15/2023 9:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يهيمن اللون الأحمر على موضة الأحذية النسائية في فصل الخريف وشتاء 2023/2024 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة“Elle” أن الأحذية النسائية تتألق هذا الموسم باللون الأحمر البوردو ، وهو لون مشبع وداكن يتمتع بمظهر يكتنفه الغموض، لذا فهو يمتاز بسهولة تنسيقه.


وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأحذية تزهو أيضاً بدرجات فاتحة من الأحمر مثل القرمزي والناري والكرزي، وهي درجات تتناغم مع الملابس أحادية اللون الهادئة وكذلك الجينز. كما أنها تخلق توليفة جذابة مع اللون الوردي.


ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فستجد ضالتها في الأحذية، التي تتلألأ بالكرزي الميتالك (Metallic Cherry) ذي المظهر البرّاق، الذي يخطف الأنظار.

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