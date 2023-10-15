استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد، اليوم الأحد، الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

واعلنت وزارة الصحة، أن الطفل دويكات أصيب بجروح خطيرة في البطن برصاص الاحتلال الحي ليعلن لاحقا عن استشهاده، خلال مواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا.

وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستعمرين قمة جبل العرمة في بيتا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.







