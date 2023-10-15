البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN-وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، نداء للإسراع في فتح ممرات انسانية في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة كاتدرائية القديس بطرس "ينبغي احترام القانون الإنساني، خاصة في غزة حيث من الملح والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان".

في حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.