البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الفاتيكان/PNN-
وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، نداء للإسراع في فتح ممرات انسانية في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.
وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة كاتدرائية القديس بطرس "ينبغي احترام القانون الإنساني، خاصة في غزة حيث من الملح والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان".
في حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.
وفي الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.
MENAFN15102023000205011050ID1107242488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.