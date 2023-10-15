الأمم المتحدة تحذر من خطر إغلاق مستشفيات غزة خلال 48 ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذرت الأمم المتحدة ، اليوم الأحد، من خطر إغلاق مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة القادمة في ظل تواصل هجمات إسرائيل لليوم التاسع على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية“أوتشا” ، في بيان ، إن جميع المستشفيات في غزة لديها ما يقرب من 48 ساعة من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية.

ونبه البيان إلى أن من شأن إغلاق المولدات في المستشفيات العامة في قطاع غزة أن يعرض حياة آلاف المرضى لخطر داهم.

ولليوم الخامس على التوالي، انقطعت الكهرباء عن غزة، مما دفع الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، إلى حافة الانهيار وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الأثر الإنساني لأمر الإخلاء الأخير بأنه“حكم بالإعدام” للكثيرين، مؤكدة أنه“من المستحيل إجلاء مرضى المستشفيات الضعفاء من شمال غزة”.

وتلقت 23 مستشفى في المنطقة الشمالية من غزة أوامر إخلاء، مما أثر على حوالي

2000

مريض، ولا تزال معرضة لخطر قصف القوات الإسرائيلية.

وتواجه المستشفيات تحديًا خطيرًا يتمثل في إجلاء المرضى غير القادرين على البقاء على قيد الحياة دون دعم حيوي أو المعوقين.

ولحقت أضرار بثلاثة من هذه المستشفيات (بيت حانون، ومستشفى حمد للتأهيل، والدرة)، وكان لا بد من إجلاء المرضى.

وتعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا يمكنها إعادة تخزين الإمدادات من السوق المحلية، ولم يتسن تسليم الوقود الذي قامت منظمة الصحة العالمية بتأمينه من خلال الأمم المتحدة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب البيان.

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بعد أن أمرت إسرائيل السكان بإخلاء المناطق استعدادًا للعمليات العسكرية، وقبل صدور الأمر، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخليًا بسبب هجمات إسرائيل.

وحسب البيان ، يعاني سكان غزة من محدودية شديدة في إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة، وكملاذ أخير، يستهلك الناس المياه قليلة الملوحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وتعرضت مرافق المياه والصرف الصحي لأضرار بالغة، ومنذ بدء هجمات إسرائيل في السابع من الشهر الجاري تضرر ما لا يقل عن ستة آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون شخص.

واستهدفت غارات إسرائيل ودمرت العديد من المباني السكنية في المناطق المكتظة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان في غزة عن قلقها إزاء الحوادث التي يبدو فيها أن المدنيين والأعيان المدنية قد تم استهدافها مباشرة بالغارات الجوية الإسرائيلية.

ولا يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، حيث لا يتمكن الدفاع المدني الفلسطيني والفرق الطبية من الوصول إلى المناطق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ونقص المعدات والأضرار الجسيمة التي لحقت بالشوارع.

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من الشهر الجاري على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة، ردًا على إطلاق حركة حماس هجومً مسلحً على إسرائيل أسمته بـ“طوفان الأقصى”، وترتب عنه قتل نحو 1300 إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

(د ب أ)