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غزة: مع انتهاء المهلة المقدّمة للسكان، تدعو أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى إظهار الإنسانية

10/15/2023 8:48:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / رغم أن الإعلانات الإسرائيلية توحي بتوفر أماكن آمنة للعالقين في قطاع غزة، إلا أن السكان يرزحون تحت خطر القصف أينما كانوا في القطاع، بما في ذلك منطقة الجنوب التي هرب إليها الآلاف غداة تلقي الإنذار الأخير.

وفي ظل قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من دون رادع على مدى أسبوع، فإننا ندعو إلى إبداء أبسط الاعتبارات الإنسانية.

أمّا الإنذار الذي أمهل قرابة 1,1 مليون شخص بضع ساعات للانتقال إلى منطقة مكتظة بالسكان أساسًا ويصعُب الوصول فيها إلى الطعام والمياه والرعاية الصحية، فيعدّ عبثيًا بقدر ما هو غير مقبول. تشهد فرقنا شح مياه الشرب في جنوب قطاع غزة، وتتفاقم محنة السكان نتيجة صعوبة الحصول عليها. لذلك، تدعو أطباء بلا حدود بشكل عاجل إلى إعادة تأمين الوصول الكافي والفوري إلى مياه الشرب للسكان في غزة.

انقضت للتو الساعات القليلة للممر الإنساني الذي قررته السلطات الإسرائيلية اليوم في شمال غزة. إننا نشعر بقلق بالغ على مصير من لم يتمكن من الانتقال من المنطقة، بما في ذلك الجرحى والمرضى والطاقم الطبي، إذ نخشى من أن يُقضى عليهم في أعقاب التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية.

تدعو أطباء بلا حدود إلى الإبقاء على مناطق آمنة في الشمال وإلى وقف إطلاق النار بشكل منتظم.

ودعت اطباء بلا حدود كذلك إلى إتاحة هروب من يرغب في ذلك عبر معبر رفح من دون المساس بحق العودة. وقد طلبت أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها الفلسطينيين الراغبين في المغادرة.

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