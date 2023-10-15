غزة: مع انتهاء المهلة المقدّمة للسكان، تدعو أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى إظهار الإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / رغم أن الإعلانات الإسرائيلية توحي بتوفر أماكن آمنة للعالقين في قطاع غزة، إلا أن السكان يرزحون تحت خطر القصف أينما كانوا في القطاع، بما في ذلك منطقة الجنوب التي هرب إليها الآلاف غداة تلقي الإنذار الأخير.
وفي ظل قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من دون رادع على مدى أسبوع، فإننا ندعو إلى إبداء أبسط الاعتبارات الإنسانية.
أمّا الإنذار الذي أمهل قرابة 1,1 مليون شخص بضع ساعات للانتقال إلى منطقة مكتظة بالسكان أساسًا ويصعُب الوصول فيها إلى الطعام والمياه والرعاية الصحية، فيعدّ عبثيًا بقدر ما هو غير مقبول. تشهد فرقنا شح مياه الشرب في جنوب قطاع غزة، وتتفاقم محنة السكان نتيجة صعوبة الحصول عليها. لذلك، تدعو أطباء بلا حدود بشكل عاجل إلى إعادة تأمين الوصول الكافي والفوري إلى مياه الشرب للسكان في غزة.
انقضت للتو الساعات القليلة للممر الإنساني الذي قررته السلطات الإسرائيلية اليوم في شمال غزة. إننا نشعر بقلق بالغ على مصير من لم يتمكن من الانتقال من المنطقة، بما في ذلك الجرحى والمرضى والطاقم الطبي، إذ نخشى من أن يُقضى عليهم في أعقاب التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية.
تدعو أطباء بلا حدود إلى الإبقاء على مناطق آمنة في الشمال وإلى وقف إطلاق النار بشكل منتظم.
ودعت اطباء بلا حدود كذلك إلى إتاحة هروب من يرغب في ذلك عبر معبر رفح من دون المساس بحق العودة. وقد طلبت أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها الفلسطينيين الراغبين في المغادرة.
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