جيش الاحتلال يصدر إخطارا جديدا لسكان مدينة غزة وشمال القطاع للمغادرة جنوبا

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارا جديدا لسكان مدينة غزة وشمال القطاع بالمغادرة إلى جنوب وادي غزة، مدعيا أنه فتح ممرات آمنة لذلك.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصا على سلامتكم".

وتابع: "أبلغكم أن الجيش الإسرائيلي سيمتنع عن استهداف الممر المحدد ما بين الساعة الـ10:00 صباحا ولغاية الساعة 13:00 ظهرا، وحرصا منا على سلامتكم استغلوا هذه الفترة للتوجه جنوبا نحو خان يونس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أخطر السبت سكان مدينة غزة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة، معلنا فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها.

وسبق ذلك أن نشر إخطارا يوم الجمعة وسرعان ما تراجع عنه، وفي وقت لاحق تم قصف شاحنة كانت تقل نازحين فلسطينيين عن شمال مدينة غزة نحو الجنوب عبر الممر الآمن الذي فتحته إسرائيل، ما أسفر عن وقوع 70 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 200 آخرين.

ويأتي هذا البيان في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة المحاصر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ويطالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين منذ أيام بمغادرة شمال القطاع والتوجه جنوبا بدعوى الحفاظ على سلامتهم، فيما يعمد إلى إغلاق المعابر من وإلى القطاع، كما قصف معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر.