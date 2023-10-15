اعتقال الزميل عبد الناصر اللحام من فضائية معا والاعتداء على والده

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/
اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الزميل المصور الصحفي في فضائية معا عبد الناصر محمد اللحام من منزله فجر اليوم الأحد.
وأفاد والده الزميل الصحفي محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح
ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله الكائن في مخيم الدهيشة في حوالي السادسة والنصف صباحا بعد أن فجرت أبواب المنزل.
وأضاف ان مجموعة من الجنود اشهروا بوجهه السلاح مهددين بإطلاق النار في حين هاجمته مجموعة وطرحته أرضا واخذت تخنق به بيدها.
كما تم الاعتداء بالضرب على والدة عبد الناصر وعمته وأخواته قبل توثيق يديه وتعصيب عينيه واعتقاله
والجدير بالذكر أن الزميل عبد الناصر اللحام خريج جامعة فلسطين الأهلية تخصص تكنلوجية إعلام وسبق واعتقل لمدة عام في سجون الاحتلال عندما كان في الصف العاشر.
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