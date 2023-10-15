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اعتقال الزميل عبد الناصر اللحام من فضائية معا والاعتداء على والده

10/15/2023 8:48:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/
اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الزميل المصور الصحفي في فضائية معا عبد الناصر محمد اللحام من منزله فجر اليوم الأحد.

وأفاد والده الزميل الصحفي محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح
ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله الكائن في مخيم الدهيشة في حوالي السادسة والنصف صباحا بعد أن فجرت أبواب المنزل.

وأضاف ان مجموعة من الجنود اشهروا بوجهه السلاح مهددين بإطلاق النار في حين هاجمته مجموعة وطرحته أرضا واخذت تخنق به بيدها.

كما تم الاعتداء بالضرب على والدة عبد الناصر وعمته وأخواته قبل توثيق يديه وتعصيب عينيه واعتقاله

والجدير بالذكر أن الزميل عبد الناصر اللحام خريج جامعة فلسطين الأهلية تخصص تكنلوجية إعلام وسبق واعتقل لمدة عام في سجون الاحتلال عندما كان في الصف العاشر.

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