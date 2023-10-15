صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم البري المحتمل على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الخطة الميدانية للجهوم البري الإسرائيلي المحتمل لقطاع غزة تتركز في الوقت الراهن على تنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات الجوية والبحرية والبرية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاقتحام قطاع غزة برًا في الفترة القريبة المقبلة، بحشود عسكرية ضخمة للغاية، تقدرها مصادر الصحيفة بعشرات الآلاف من الجنود".

وتستند المعلومات التي أوردتها الصحيفة إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الليلة (بين السبت والأحد) بتوقيع الصحفي الإسرائيلي، رونين برغمان، والذي حاور 3 مسؤولين عسكريين إسرائيليين دون كشف هوياتهم.



وأفادت الصحيفة، استنادًا إلى رواية الضباط الإسرائيليين الكبار، بأن عشرات الآلاف من الجنود سيشاركون في العملية البرية المزمعة، وأن التعليمات الصادرة تنص على "السيطرة على قطاع غزة بغية تدمير قيادة حركة حماس في مواقعها".



وقالت إنه على الرغم من ذلك "من غير المعروف إذا ما كانت نوايا القيادة الإسرائيلية إعادة احتلال القطاع في إطار العملية البرية، فضلًا عن عدم وضوح المصطلح الذي استخدمه الضباط الثلاثة بشأن تدمير قيادة حماس في مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هدف عملية "السيوف الحديدية"، هو إنهاء السيطرة السياسية والعسكرية لحركة حماس على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم المُباغت الذي شنته الحركة يوم السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل وعشرات الجرحى.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الثلاثة، قولهم: إن الهجوم البري المزمع على قطاع غزة "من المنتظر أن يكون الأكبر منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان (حرب لبنان الأولى)".

وقالت الصحيفة إن التصريحات الحادة التي يطلقها الثلاثي (نتنياهو، غانتس، غالانت)، تؤشر على أن الهدف الأساسي هو "تدمير حركة حماس".





