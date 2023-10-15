الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى صافية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرقات ايام السبت والأحد والاثنين.
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