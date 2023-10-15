الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى صافية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، ومن خطر التزحلق على الطرقات ايام السبت والأحد والاثنين.



