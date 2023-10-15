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الصين تطالب إسرائيل بالتوقف عن العقاب الجماعي لسكان غزة

10/15/2023 8:48:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين/PNN- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن "على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع"، داعيًا إلى بدء "مفاوضات".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا الصين، إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

أ ف ب

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