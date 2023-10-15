الصين تطالب إسرائيل بالتوقف عن العقاب الجماعي لسكان غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بكين/PNN- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن "على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع"، داعيًا إلى بدء "مفاوضات".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا الصين، إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.
أ ف ب
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