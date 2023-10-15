سيرغي بوغاتشيف: البنوك السويسرية تساعد أعوان بوتين على تجنب العقوبات

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Sergei Pugachev: los bancos suizos ayudan a Putin y sus secuaces a eludir las sanciones
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Ex-oligarca acusa bancos suíços de ajudarem a Rússia a evitar sanções
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谢尔盖·普加乔夫:瑞士银行为普京亲信规避制裁提供帮助
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Сергей Пугачев: ((Швейцарские банки помогают людям Путина обходить санкции))
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Sergei Pugachev: Swiss banks help Putin's people avoid sanctions (الأصلي)
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「スイスの銀行はオリガルヒの制裁回避を手助けしている」プガチェフ氏インタビュー
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Sergei Pugachev: "Le banche svizzere aiutano la cerchia di Putin a evitare le sanzioni"
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في مقابلة حصرية مع SWI swissinfo ، يتحدث بوغاتشيف عن الدعوى القضائية التي رفعها في لاهاي ضد الدولة الروسية. ويزعم أن بنك سوسيتيه جنرال السويسري قد زوّر توقيعًا لحسابه البنكي، قائلاً إن البنوك السويسرية متواطئة وتساعد روسيا على التهرب من العقوبات.
عمل سيرغي بوغاتشيف مستشارًا للرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، وحسب تعبيره فإنه لعب دورًا في مساعدة فلاديمير بوتين في الوصول إلى السلطة في روسيا. يعيش بوغاتشيف، الذي كان زائرًا منتظمًا للكرملين ومستثمرًا دوليًا، حاليًا تحت حماية الدولة الفرنسية في منزله الخاص في نيس. هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لصحفيين بدخول منزله. قال بوغاتشيف لـ SWI swissinfo في مقابلة خاصة: "بعد عدة محاولات اغتيال في المملكة المتحدة وفرنسا، لدي أسباب مشروعة للقلق".
في عام 2008، قدرت مجلة فوربس ثروة بوغاتشيف بملياري دولار، مما جعله يحتل المرتبة الخمسين كأغنى مواطن روسي. ومنذ عام 2014، يواجه بوغاتشيف في روسيا تهم الاختلاس والحصول على أموال بشكل غير قانوني. ويسعى سيرغي بوغاتشيف اليوم لاسترداد أكثر من 12 مليار دولار من الكرملين، سبق أن صادرتها روسيا، من خلال محكمة لاهاي.
يخوض بوغاتشيف اليوم أيضًا معركة قانونية ضد بنك سوسيتيه جنرال السويسري Société Générale Switzerland، زاعمًا أن هذا البنك سمح لمسؤول روسي بتحويل 100 مليون دولار من حسابه الشخصي إلى روسيا بتوقيع مزوّر. ويدّعي بوغاتشيف أن "أمواله أعيد توجيهها إلى الشركة والبنك المرتبطين بـ [أندريه] كوستين [رئيس بنك VTB المملوك للدولة الروسية] ووقّع على الوثائق عقيد من دائرة الحماية الفدرالية بدلاً عنه.
خلال مقابلتنا، كشف سيرغي بوغاتشيف أيضًا عن كيفية مساعدة البنوك السويسرية للطبقة الحاكمة في روسيا في التهرب من العقوبات. يقول: "هؤلاء مدراء خاصون يخدمون العملاء الروس. فهم إما يتصرفون مع الأموال المودعة بأثر رجعي أو يقدمون أدلة على شراء أوراق مالية أو يقومون بتحويل الأموال إلى دبي. تشارك البنوك في هذه الأنشطة جزئيًا لإثبات ولائها لعملائها. "
شاهد كامل المقابلة باللغة الإنجليزية متاحة على قناتنا على يوتيوبرابط خارجي .
ترجمة: ريم حسونة
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