سيرغي بوغاتشيف: البنوك السويسرية تساعد أعوان بوتين على تجنب العقوبات

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) Sergei Pugachev: los bancos suizos ayudan a Putin y sus secuaces a eludir las sancionesPortuguês (pt) Ex-oligarca acusa bancos suíços de ajudarem a Rússia a evitar sanções中文 (zh) 谢尔盖·普加乔夫:瑞士银行为普京亲信规避制裁提供帮助Pусский (ru) Сергей Пугачев: ((Швейцарские банки помогают людям Путина обходить санкции))English (en) Sergei Pugachev: Swiss banks help Putin's people avoid sanctions (الأصلي)日本語 (ja) 「スイスの銀行はオリガルヒの制裁回避を手助けしている」プガチェフ氏インタビューItaliano (it) Sergei Pugachev: "Le banche svizzere aiutano la cerchia di Putin a evitare le sanzioni"

في مقابلة حصرية مع SWI swissinfo ، يتحدث بوغاتشيف عن الدعوى القضائية التي رفعها في لاهاي ضد الدولة الروسية. ويزعم أن بنك سوسيتيه جنرال السويسري قد زوّر توقيعًا لحسابه البنكي، قائلاً إن البنوك السويسرية متواطئة وتساعد روسيا على التهرب من العقوبات.

عمل سيرغي بوغاتشيف مستشارًا للرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، وحسب تعبيره فإنه لعب دورًا في مساعدة فلاديمير بوتين في الوصول إلى السلطة في روسيا. يعيش بوغاتشيف، الذي كان زائرًا منتظمًا للكرملين ومستثمرًا دوليًا، حاليًا تحت حماية الدولة الفرنسية في منزله الخاص في نيس. هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لصحفيين بدخول منزله. قال بوغاتشيف لـ SWI swissinfo في مقابلة خاصة: "بعد عدة محاولات اغتيال في المملكة المتحدة وفرنسا، لدي أسباب مشروعة للقلق".

في عام 2008، قدرت مجلة فوربس ثروة بوغاتشيف بملياري دولار، مما جعله يحتل المرتبة الخمسين كأغنى مواطن روسي. ومنذ عام 2014، يواجه بوغاتشيف في روسيا تهم الاختلاس والحصول على أموال بشكل غير قانوني. ويسعى سيرغي بوغاتشيف اليوم لاسترداد أكثر من 12 مليار دولار من الكرملين، سبق أن صادرتها روسيا، من خلال محكمة لاهاي.

يخوض بوغاتشيف اليوم أيضًا معركة قانونية ضد بنك سوسيتيه جنرال السويسري Société Générale Switzerland، زاعمًا أن هذا البنك سمح لمسؤول روسي بتحويل 100 مليون دولار من حسابه الشخصي إلى روسيا بتوقيع مزوّر. ويدّعي بوغاتشيف أن "أمواله أعيد توجيهها إلى الشركة والبنك المرتبطين بـ [أندريه] كوستين [رئيس بنك VTB المملوك للدولة الروسية] ووقّع على الوثائق عقيد من دائرة الحماية الفدرالية بدلاً عنه.

خلال مقابلتنا، كشف سيرغي بوغاتشيف أيضًا عن كيفية مساعدة البنوك السويسرية للطبقة الحاكمة في روسيا في التهرب من العقوبات. يقول: "هؤلاء مدراء خاصون يخدمون العملاء الروس. فهم إما يتصرفون مع الأموال المودعة بأثر رجعي أو يقدمون أدلة على شراء أوراق مالية أو يقومون بتحويل الأموال إلى دبي. تشارك البنوك في هذه الأنشطة جزئيًا لإثبات ولائها لعملائها. "

شاهد كامل المقابلة باللغة الإنجليزية متاحة على قناتنا على يوتيوبرابط خارجي .

ترجمة: ريم حسونة

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