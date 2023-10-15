الدبلوماسية ليفيا لوي: التكتم هو أحد علاماتنا التجارية

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Livia Leu: "Diskretion ist eines unserer Markenzeichen" (الأصلي)
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Livia Leu:“La discreción es uno de nuestros sellos distintivos”
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Livia Leu: "Discrição é uma de nossas marcas registradas"
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Livia Leu: ((La discrétion est notre marque de fabrique))
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Ливия Лой: ((Особенность Швейцарии - всегда действовать очень аккуратно))
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Switzerland's trademark is discretion, says top diplomat Livia Leu
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「慎重さはスイスのトレードマークの1つ」前外務事務次官インタビュー
Italiano
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Livia Leu: "La discrezione è uno dei nostri marchi di fabbrica"
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Лівія Лой: ((Особливість Швейцарії – завжди діяти акуратно))
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شغلت ليفيا لوي منصب كاتبة الدولة في وزارة الخارجية وكبيرة المفاوضين في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي وقت سابق من حياتها المهنية، كانت الدبلوماسية رفيعة المستوى أيضًا رئيسة لبعثة سويسرا لدى إيران وسفيرة لدى فرنسا. وفي الخريف، ستنتقل هذه السيدة البالغة من العمر 62 عاما إلى برلين لتصبح سفيرة سويسرا لدى ألمانيا. وبهذا ستكون قد شغلت عدداً من أهم المناصب في سلك الدبلوماسية السويسرية.
SWI swissinfo: منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، تعيّن على سويسرا تحمّل الكثير من الانتقادات. وبعبارة صريحة: تم اتهام البلاد باستخدام تصورها القديم للحياد لأسباب انتهازية. كيف تُقيّمين سمعة سويسرا في الخارج؟
ليفيا لوي: كان الغرب موحدا في رده على الحرب في أوكرانيا. وأظهرت سويسرا تضامنها مع أوروبا. وسرعان ما اعتمدنا عقوبات الاتحاد الأوروبي وقمنا بزيادة دعمنا المالي واستثمرنا حتى الآن أكثر من 420 مليون فرنك سويسري (472 مليون دولار) في التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية في أوكرانيا. واستقبلنا حوالي 80 ألف لاجئ ولاجئة لم يحصلوا على دعم الدولة فحسب، بل أيضاً على دعم العديد من الأفراد.
وحقيقة أننا لا نصدّر معدات حربية لأسباب تتعلق بالحياد أمر مقبول على نطاق واسع. يصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بإعادة تصدير المواد الحربية السويسرية من بلدان ثالثة؛ بعض الدول الشريكة لديها مشكلة مع هذا النهج. ولكن إذا انتهت الأسلحة التي تحمل الصليب السويسري إلى منطقة حرب، فلن يهتم أحد بما إذا كانت قد وصلت إلى هناك بشكل مباشر أو غير مباشر.
هل يتعين عليك شرح ذلك للدول الشريكة؟
نعم، لقد اضطرت الدبلوماسية السويسرية مرارا وتكرارا إلى شرح موقفها للدول الشريكة. هناك فرق بين قانون الحياد، الذي تم تعريفه بدقّة، وسياسة الحياد التي تتيح مساحة أكبر للمناورة.
وبالمناسبة، تم تقديم ما يُسمى بشهادات المستخدم النهائي كتعبير عن مسؤولية الحكومات عن تصدير الأسلحة، لأن المكان الذي تنتهي إليه الأسلحة في نهاية المطاف من مسؤولية الحكومات أيضاً. ولكن هذه الحرب في أوروبا جلبت الكثير من التغييرات.
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ما هو حجم الضرر الذي ألحقته الحرب في أوكرانيا بالحياد السويسري؟
لا أعتقد أن الحياد السويسري في حد ذاته قد تعرّض لأي ضرر. ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سويسرا دولة محايدة، حتى لو كانت روسيا ترى الأمر بشكل مختلف في الوقت الحالي.
انتقدت الولايات المتحدة سويسرا أيضًا. ولكن في الآونة الأخيرة، شاركت سويسرا في عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران. هل تعتقدين أن سويسرا قدمت مساعيها الحميدة في الوقت المناسب؟
لا أستطيع التعليق على ولاياتنا الحالية كقوة حماية. ولكن على الرغم من الشائعات، ليس صحيحا أن زمن تقديم المساعي الحميدة في سويسرا قد انتهى. وعلى الرغم من أن المزيد من الدول الكبيرة مثل الصين أو تركيا قد اضطلعت الآن بدور الوساطة وبدأت في إحداث تغييرات كبيرة في السياسة العالمية، إلا أنها تكمل جهود سويسرا لتعزيز السلام بدلا من التنافس معها.
لكننا ما نزال حاضرين في العديد من الدول. على سبيل المثال، نحن نعمل كقوة حماية بين جورجيا وروسيا. ترافق سويسرا أيضًا العديد من عمليات السلام والوساطات، على سبيل المثال، في كولومبيا أو نيجيريا. ولا تزال مساعينا الحميدة مطلوبة، ولكن لا يمكننا أن نتكلم عن هذا الأمر بشكل علني للغاية. يُعد التكتم أحد علاماتنا التجارية التي أكسبتنا التقدير.
سويسرا تشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا العام. ما الّذي تم إنجازه حتى الآن؟
لقد حققنا الكثير في الأشهر الثمانية الأولى، وهناك دائمًا ما يكفي من القضايا التي يجب معالجتها في مجلس الأمن. ظن البعض أن مجلس الأمن سيتعطل تماماً مع نشوب الحرب في أوكرانيا، ولكن ذلك لم يحدث إلى الحد الذي كان يُخشى منه.
اتخاذ قرارات تتعلق بالحرب، وفي الوقت الحالي، أمر مستحيل تقريباً، لكن على الأقل يمكننا مناقشته في المجلس، حيث تقوم سويسرا بفضل تجربتها بدور مهم في تحقيق الإجماع والتوصل إلى تسوية. لقد لعبنا أيضًا دورًا فعالًا في اعتماد القرار الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
لا تصل المساعدات إلى سوريا عبر هذا الممر في الوقت الحالي. فهل تلعب علاقة سويسرا المتدهورة مع روسيا دورا في عدم إمكانية إيجاد حل في مثل هذه "الصفقة البسيطة"؟
عذراً، إنها ليست "صفقة بسيطة" ولكنها معقدة إلى حد ما!
نعم، لكنها ليست صفقة سياسية، إنها صفقة إنسانية "فقط".
المشكلة هي أن الرئيس السوري لا يقبل الأمم المتحدة كسلطة صاحبة قرار في هذه الحالة. وهذا أمر لا يرتبط بعلاقة سويسرا مع روسيا.
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