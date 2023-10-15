الأنهار الجليدية السويسرية تكشف عن مفاجآت مروعة

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منظار يعود إلى أحد الإخوة. Canton Valais Police

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1926: الأخوة الثلاثة

في عام 2012، عثر زوجان بريطانيان على بقايا ثلاثة إخوة بنهر أليتش الجليدي في كانتون فاليه في سويسرا. وقد اختفى هؤلاء الإخوة الثلاثة منذ 86 عاما.

أخبر روبرت ماك غريغور SWI swissinfo كيف كان هو وشريكة حياته ينزلان من النهر الجليدي عندما لاحظوا بعض بقايا عصي خشبية يُستعان بها خلال المشي. ولكن عندما عثروا على عدّة أحذية، أدركوا أن النهاية لن تكون سعيدة على الأرجح. وقال: "المتسلّقون للجبال يتركون العصي لأنها تنكسر، لكنهم لا يتركون أحذيتهم على الجليد".عندئذ أدركا أنهما محاطان بعظام. ولاحقا تم العثور أيضا على قطع ملابس ومناظير وساعة جيب وغليون تبغ ومحفظة جلدية تحتوي على عملات معدنية بقيمة تسعة فرنكات سويسرية، أحدثُها عهدا يعود إلى عام 1921.

وفي عام 2014، أعاد العلماء تصوير ما حدث بالضبط. في مارس 1926، رأى شهود عيان أربعة رجال، ثلاثة منهم أشقاء، ينطلقون في نزهة من كوخ هولنديا، فوق نهر أليتش الجليدي الشهير. وكانت هذه آخر مرة يُشاهد فيها هؤلاء الرجال على قيد الحياة. ويفترض العلماء أن الرجال توفّوا بسبب البرد الشديد ودُفِنوا مع تساقط ثلوج كثيفة تحت الجليد، مما يعني ان البحث الذي دام أسبوعاً كان بلا طائل.

ووفقا لنموذج حاسوبي، تحركت الجثث حوالي 10 كيلومترات في الجليد بمتوسّط 122 مترا في السنة. وكشفت الاختبارات أن العظام تعود للإخوة الثلاثة. ولم يتم العثور على الرجل الرابع.

تم العثور على رفات المتسلق البريطاني في نهر شيسوين الجليدي بالقرب من قرية ساس-في في أغسطس 2022. © Keystone / Laurent Gillieron

1971: متسلّق بريطاني

تتعلّق أحدث حالة بعظام رجل اكتشفها اثنان من المتنزهين العام الماضي على نهر تشيسجين الجليدي بالقرب من ساس- في.

وقالت شرطة كانتون فاليه يوم الخميس إن تحليل الحمض النووي كشف عن أن صاحبها هو متسلّق بريطاني مفقود منذ عام 1971. وبالتعاون مع متخصصين من منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مانشستر وسلطة شرطة اسكتلندا، تم التعرّف على أحد أقارب الضحية. وأثبتت المقارنة المباشرة للحمض النووي أن العظام تعود بالفعل للمتسّلق البريطاني.

وتمتلك شرطة كانتون فاليه قائمة تضم 300 شخص مفقود منذ عام 1925.

العثور على حذاء يعود إلى أحد المتسلقيْن اليابانيين في عام 2014 في نهر ماترهورن الجليدي. Police cantonale valaisanne

1970: شابان يابانيان

تم العثور على رفات اثنيْن من المتسلقين اليابانيين اختفيا في عام 1970، أثناء محاولتهما بلوغ قمة جبل ماترهورن عند سفح النهر الجليدي في عام 2014.

وتم ارسال البقايا التي تم العثور عليها إلى قسم الطب الشرعي في المعهد المركزي لمستشفيات فاليه، والذي تمكّن مع خبراء آخرين من تحديد الحمض النووي للمتسلقيْن. ونجحت الأبحاث التي أجرتها شرطة الكانتون بالتعاون مع القنصلية اليابانية في جنيف في الوصول إلى والديْ المتسلقيْن في اليابان. وتم تأكيد هويتهما رسميا بفضل عينات الحمض النووي في عام 2015. وكان المتسّلقان، البالغان من العمر حينها 21 و23 عاما عضويْن في نادي جبال الألب الفرنسي.

العثور على جثث مع زجاجات وحقائب ظهر في نهر تسانفليورون الجليدي. Glacier 3000

1942: زوجان سويسريان

في عام 2017، تمكّنت امرأة سويسرية أخيرا من التعرّف على مصير والديْها اللذيْن فُقدا في عام 1942 عندما تم العثور على جثثّيهما .

اختفى مارسولان دومولين، وهو صانع أحذية، وزوجته فرانسين، وهي معلّمة، في 15 أغسطس 1942بنهر تسانفلورون الجليدي بعد أن ذهبا لرعاية قطيعهما من الأبقار.

وبعد خمسة وسبعين عاما، اكتشف رجل كان يقوم بتشغيل آلة لإزالة الجليد وشق طريق أجزاءَ من رفات المفقوديْن مدفونة في الجليد، بالإضافة إلى حقائب الظهر وأوعية وقارورة من الزجاج وأحذية رجالية ونسائية. وتم تحديد هوية المفقوديْن عن طريق مطابقة الحمض النووي الخاص بهما مع الحمض النووي لأقاربهما.

وقالت ابنتهما مارسولين أودري دومولين البالغة من العمر 79 عاما، إنها لم تيأس ابدا من العثور على والديْها، حتى أنها تسلّقت النهر الجليدي ثلاث مرات للبحث عنهما.

أحد الأفراد من الجيش السويسري يتفحّص مروحة أثناء إزالة حطامطائرة داكوتا C-53 التي تحطمت في عام 1946. © Keystone / Peter Klaunzer

1968: طائرة أمريكية

لم تكشف الأنهار الجليدية عن أسرارها من الرفات البشرية فحسب. ففي عام 2018، وبعد ذوبان الجليد، تم العثور على أجزاء من ركام طائرة عسكرية أمريكية قامت بهبوط اضطراري في جبال الألب قبل 70 عاما.

وقال فريتز تيوشر، رئيس فريق الاستكشاف: "عثرنا على جزءِ من المحرّك مع المروحة، وبعض من أجزاء الجناح والكثير من القطع الصغيرة، وقطع من الصحائف المعدنية وأجزاء خشبية وكذلك بعض البطانيات". ولكن هذا لا يعني أن جميع أجزاء هذه الطائرة ظهرت على السطح، وبعضها ظل تحت الجليد، كقمرة القيادة مثلا.

وفي 19 نوفمبر 1946، خرجت الطائرة داكوتا سي- 53 عن مسارها وسط الضباب قبل أن تلجأ إلى الهبوط الاضطراري في أعالي جبال الألب القريبة من برن، حيث تم العثور عليها بالصدفة على ارتفاع 3350 مترا على سطح نهر جولي الجليدي. وخلال تلك الحادثة، أُصيب عدد من الأشخاص بجروح، لكن لم تسجّل أي وفيات. وأطلق الطيارون العسكريون السويسريون أول عملية إنقاذ من الجو في العالم على ارتفاع عالٍ جدا، وتمكنوا من نقل الركاب الثمانية وأربعة من الطاقم إلى ميرينغن القريبة. وتٌعتبر عملية الإنقاذ الدراماتيكية هذه التي حظيت بمتابعة في جميع أنحاء العالم، الولادة الفعلية لخدمة الإنقاذ الجوي.

وفي سياق آخر، اكتشف مرشد جبلي في العام الماضي حطام طائرة تحطمت على نهر أليتش الجليدي، بالقرب من قمم جبال يونغفراو ومونش، في عام 1968. وكشف الفحص الدقيق أن الحطام هو جزء من طائرة صغيرة من طراز بايبر شيروكي تحطمت في المنطقة في 30 يونيو من عام 1968. وكان على متنها مدرس وطبيب وابنه، وجميعهم من زيورخ. وتم انتشال الجثث في ذلك الوقت، لكن لم يتم انتشال الحطام.

عام قياسي لتقلّص الأنهار الجليدية

قال ماتياس هاس، الباحث في الأنهار الجليدية في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ ورئيس شبكة قياس الأنهار الجليدية السويسرية، في حديث إلى صحيفة تاغس أنتسايغر يوم الخميسرابط خارجي : "سيُدرج عام 2023 مرة أخرى في التاريخ باعتباره عام قياسي لتقلّص الأنهار الجليدية". وقال إن الذوبان لن يكون ضخما كما كان في عام 2022، "لكن العام الماضي كان حدثا يجب ألّا يتكرر في الواقع إلا مرة واحدة في ألف عام أو نحو ذلك".

وفي هذه الأثناء، وصل الذوبان إلى أعلى نقاط جبال الألب السويسرية. وقد تأثرت من جراء ذلك منطقة دوفوريسبيتس (Dufourspitze)، وكذلك مونت بلان. وكان نهر أليتش الجليدي خاليًا من الثلوج عمليًا هذا الصيف، وصولاً إلى نهر يونغفراو. وفي 21 أغسطس، أبلغ المكتب الفدرالي للأرصاد الجوية عن أعلى نقطة لدرجة الصفر تم تسجيلها على الإطلاق: 5299 مترًا، أي 115 مترًا فوق الرقم القياسي المطلق السابق – والذي تم تحديده في عام 2022.

ويقول هاس: "كان الذوبان فوق ارتفاع 4000 متر أمرا نادرا للغاية، ولكننا الآن نلاحظه مرارا وتكرارا في العامين الماضيين بشكل مكثف". "لقد وصل تغير المناخ إلى أعلى قمم جبال الألب."

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ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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