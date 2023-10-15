مَرصد الديموقراطية 2023: نصف السويسريين غير راضين عن السياسة

(MENAFN
- Swissinfo)
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Demokratiemonitor 2023: Fast 50 Prozent mit der Politik in der Schweiz unzufrieden (الأصلي)
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Quase metade da população suíça está insatisfeita com sua democracia
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民主观察2023:近50%的人对瑞士政治不满意
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Près de la moitié de la population suisse insatisfaite de sa démocratie
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Почти половина жителей Швейцарии недовольны политикой
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Democracy Monitor 2023: half of citizens unhappy with Swiss politics
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Monitoraggio della democrazia 2023: quasi il 50% insoddisfatto della politica in Svizzera
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بالنسبة للسياسة السويسرية، يتفق معظم المواطنين، مع اختلاف توجهاتهم الحزبية على أن الأشخاص الأكثر استفزازًا يحصلون على ((أكبر قدر من الاهتمام وليس أولئك الذين لديهم الأفكار السياسية الأفضل)).
كما أن المواطنين قلقون أيضًا من زيادة الاستقطاب السياسي. ويشعر معظم مؤيدي الأحزاب السياسية بحدوث انقسام متزايد داخل المجتمع وظهور ((مجموعات صغيرة ومشتتة لا يمكن التوفيق بينها))، ويرون أنه ((من المستحيل بشكل متزايد العثور على أغلبيات كافية للتوصّل إلى حلولٍ وسطى)).
هذا الشعور قوي بشكلٍ خاص لدى ناخبي وناخبات حزب الشعب اليميني بنسبة تصل إلى 70%، ونفس الأمر تقريبًا بالنسبة لأحزاب الوسط المعتدل، حيث يؤيّد 64% من ناخبيها وناخباتها وجهة النظر هذه. أما لدى ناخبي اليسار، الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، فالنسبة أدنى بقليل، حيث أنها 59% و56% على التوالي.
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