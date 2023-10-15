كين لوتش وبول لافيرتي: الخوف ألاّ تحدث ثورة قريبا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Paul Laverty liefert den Stoff, Ken Loach erzählt die WitzeItaliano (it) Ken Loach e Paul Laverty, uomini del popolo: "La speranza è politica"English (en) Ken Loach and Paul Laverty, men of the people: 'Hope is political' (الأصلي)

عبّر كل من لوتش ولافيرتي خلال حديثهما إلى SWI swissinfo عن مخاوفهما إذا لم تحدث ثورة قريبا.

وتظهر إحدى مشاهد الفيلم مجموعة من الأفراد ينظرون إلى صورهم في غرفة خلفية متداعية للسقوط بحانة قديمة. وقد التقطت لاجئة سورية كل هذه الصور، لأن هذا يمنحها الأمل، على حد قولها: لحظات فراغ في الشارع، مشاهد من صالون الحلاقة - وقائع يومية بسيطة ومعتادة، قد لا يظن أحدنا أنها ستجد طريقها إلى الشاشة الكبرى يوما ما.

مع ذلك، تغمر كل هؤلاء الأشخاص سعادة جماعية عميقة. وما تعرضه الشاشة يمثّل تفاصيل وقائع حياتهم، وحياة الحي الذي يسكنون فيه، والقرية التي إليها ينتمون، والتي عانت من الانعكاسات السلبية لإضراب عرفته القرية في عهد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغيت تاتشر.

قد تكون هذه إحدى الطرق لوصف السينما الواقعية التي أثثت السيرة الفنية لكين لوتش: أعمال إبداعية تنقل إلى الشاشة الكبيرة قصص أشخاص نادرا ما توجه الكاميرا منظارها إليهم: المجتمعات المهمّشة، والأشخاص الذين أدار المجتمع ظهره إليهم، أولئك الذين هم ضحايا الاستغلال ومنسيو النظام السائد. وكان لوتش الذي اشتهر بأفلامه التي تتميّز بلهجات موغلة في محليتها والمستفزّة والمثيرة، أعظم مخرج سينمائي في بريطانيا منحاز بامتياز إلى الطبقة العاملة.

كان بالامكان توقّع تحوّل لوتش البالغ عمره 87 عاما إلى رجل أكثر هدوءًا وتحفظا. ولكن، كلامه يتميّز بنبرة ترفض الاستسلام، وتنبئ بأنه ليس فقط على دراية بوضع العالم بل هو مشارك في صناعته.

يقول لوتش: "الأمل سياسيّ"، في سياق تستغل فيه الحركات اليمينية قلق الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة للمخرج البريطاني: "إذا كان لديك الأمل، وإذا كنت واثقا من نفسك، يمكنك إحداث التغيير المرجو. وأما إذا انعدم الأمل، حينها سترى أن تغيير الوضع مهمّة صعبة للغاية، وترى أن الأعداء أقوياء جدا. حينها يشعر الناس بالإحباط واليأس".

وفي حالات اليأس والإحباط، يركب اليمينيون التيار، ويطفو العنصريون على السطح، ويقبل الناس على الاعتقاد في الأجوبة السهلة.

أبطال الطبقة العاملة: كين لوتش (على اليسار) إلى جانب بول لافيرتي. Locarno Film Festival / Ti-press

إسهام كاتب السيناريو

وراء كلمات لوتش وصُورِه، يقف أيضا بول لافيرتي، كاتب السناريو الذي يتعاون معه منتج الفيلم منذ عام 1996. ويعطي الاستماع إلى لافيرتي، وهو يتحدّث، الانطباع بالاستماع إلى أحد الشخصيات التي ابتكرها في نصه. ولا يخلو كلامه من حماس ونضالية. ويفتخر لوتش ولافيرتي بكونهما قد تحدثا يوميّا لمدة ثلاثين عاما عن كل شيء ابتداءً من الواقع اليومي وصولا إلى السياسة ومرورا بكرة القدم.

ويقول لافيرتي مازحا: "نحن مثل الثنائي الهزلي: أنا أضع الكلمات وكين يروي النكات. فيردّ لوتش، بتواضع تشوبه روح الدعابة: "أقدّم اقتراحات، وعادة ما تكون غير جيّدة"، وفي النهاية، كلاهما يؤكّد على القيم المشتركة التي تجمعهما.

ويستخدم لوتش نفس النهج مع الممثلين - دائم البحث عمّا يقربه إليهم. ويمكن لأي شخص أن يقوم بدور في أفلامه، بغض النظر من أين يأتي أو هل قام بتدريب في مجال التمثيل أم لا. ويقول لوتش إنه سعيد جدا باكتشاف الأشخاص في الحانات المحلية، وخلال سهرات الأداء، وهو حريص جدا على اشراك العاملين في قطاع التجارة، "ويتوقّف الأمر فقط على مدى صدقهم"، يقول لوتش.

وينتاب لوتش ولافيرتي قلق كبير إزاء الاضطرابات السياسية التي تهزّ العديد من المناطق في العام. ومن نافلة القول إنهما يدعمان إضراب الكتاب والممثلين في الولايات المتحدة.

يقول لوتش: "يعود الأمر كل مرة إلى من يمتلك السلطة، ومن يسيطر. وستكون السلطة على الدوام بيد المستثمرين الخواص الكبار، الذين سيقومون باستمرار بانتاج الأفلام التي يرغبون فيها. علينا أن نضرب عن الأفلام التي نحن بصدد انتاجها. أما كتاب السيناريوهات، فتتمّ معاملتهم تماما كما هو الوضع في أي قطاع صناعي آخر. وفي أي صناعة كانت، نحن بحاجة إلى أجور عادلة وظروف عمل أفضل".

ويستطرد متسائلا: "لماذا تكتبون ما يأمركم به أصحاب العمل؟ ينبع ذلك دائما من كونها مؤسسة رأسمالية، ويوجد هذا التناقض دائما بين الأفلام: من جهة هي تواصل بين صناع الأفلام والجمهور، ومن جهة أخرى، هي سلعة بين المستثمرين والمستهلكين. نحن نرى مشاهدين ومستمعين وهم يرون مستهلكين وزبائن".

محتويات خارجية

ويشرح المخرج البريطاني بأن الوضع قد تفاقم مع ظهور منصات البث، لأنها تبحث باستمرار عن صيغة سحرية. "يجب أن ترافق الأفلام مكتبة جيّدة ومتنوعة. ولكن ما لدينا هو رف من الروايات المصممة للقراءة خلال الرحلات الطويلة في أغلب الأوقات. ويتوقّف الأمر على الأشخاص الذين يختارون الاستثمار في العمل".

ولا عجب إذا اتفق لافيرتي مع هذا الرأي، حيث يضيف من جانبه: "ستجد الشركات دائما طرقا أسرع لكسب المال. المعضلة الكبيرة الآن هي الذكاء الاصطناعي. وكيف سيتم استخدامه. أعني إنه أداة رائعة، ويمكنك أن تتأكّد من مدى روعته. ولكن من المهم طرح أسئلة حول كيفية استخدام كل هذه المعرفة التي يعيدون تشكيلها؟ أو من أين تنبع؟ سوف تجد (الشركات) أيضا وسيلة لخوصصة الذكاء الاصطناعي وتحقيق الربح منه، تماما كما يفعلون مع البيانات التي يتم جمعها وبيعها الآن".

انتهى مجد التلفزيون

من القضايا التي تشغل لوتش كذلك الشكل الذي يتخذه العمل التلفزيوني حاليا. فهذا السينمائي بدأ مسيرته الفنية في الستينات بصناعة الأفلام للبث التلفزيوني. ولكن نظرته الآن لهذه الوسائط تبدو سوداوية نوعا ما. خاصة فيما يتعلّق بتغيّر ديناميكيات هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي، المؤسسة الداعمة للسينما في المملكة المتحدة.

ويقول لوتش: "بي بي سي هي إحدى أذرع الدولة. وهي تمنح المبدع مستوىً معيّنًا من الاستقلالية، شريطة ألا يستخدمه. وبي بي سي هي رمز الطبقة الحاكمة في بريطانيا. فهي متطوّرة جدا وهي سخيّة وهي مصمّمة للضحك على نفسها، ولكنها قاسية جدا".

يقول المخرج، البالغ من العمر 87 عامًا، متحدثا عن فيلم "البلوط القديم"، إن هذا بالتأكيد فيلمه الأخير. © Sixteen Films Limited, Why Not Productions

لقد كان هناك اقتصاد مستقرّ نسبيًا، ومجتمع ديمقراطي في الستينات. وكان هناك أيضا ملكية عامة لعدد من الخدمات، لذا كانوا متسامحين جدا. وكنت محظوظا جدا إذن. كانوا متسامحين تجاه الاعتراض الذي كنا نبديه نحن الشباب، وكان هناك اقتناع من المديرين بأننا لا نستطيع أن نلحق الضرر، كما لو أنهم كانوا يقولون: يمكنكم ان تفعلوا ما تريدون، ولكن كل شيء سيبقى على حاله".

ويستفيض لوتش في شرح الصورة، مضيفًا بالقول: "ننتقل إلى زمن تاتشر، حيث تم حَظْرٌ العديد من الأشياء، لتجريد طبقة العمال والنقابات من أي سلطة. فقد تم منع ذكر الإضراب وذكر العنف الذي يزعم أن عمال المناجم قد ارتكبوه على سبيل المثال، خلال تلك الفترة. لذلك كانت هناك ديناميكية تقوم على أنه عندما تكون المؤسسات العامة مهددة، يجب التقييد والتضيق، وعندما تكون مستقرة وواثقة من نفسها تبدي تسامحا".

هذه المؤسسات الآن ليست متسامحة على الإطلاق، لأن المجتمع منقسم. وقد بات مجال التحرّك بالنسبة للأشخاص (العاملين في مجال السينما) ضيقا جدا. عندما كنا نعمل ونحن في العشرينيات من عمرنا، كان بمقدورنا الافلات من عقال الكثير من الأشياء التي لم يعد بالامكان الآن الافلات منها. والشبان العاملون اليوم ليس بمقدورهم الإفلات من الكثير من القيود.

في قرية بشمال إنجلترا لم يكشف عن اسمها، حيث تعد حانة "البلوط القديم" آخر حانة لا تزال مفتوحة هناك، يثير وصول اللاجئين السوريين قلق الطبقة العاملة المحلية التي تعرضت للتهميش خلال اضطرابات عمال المناجم في الثمانينات في عهد مارغريت تاتشر. في الصورة الممثلة السورية إبلا ماري (في الوسط)، إلى جانب صاحب الحانة الذي يتقمص دوره ديف تيرنر. وموضوع الفيلم المُثُلِ الاشتراكية، حيث يتآزر اللاجئون مع طبقة العمال ويتعاونون. ©sixteen Oak Limited, Why Not Productions

الفضاء الاجتماعي

فيما يتعلّق بمستقبل الفنّ السابع، يشير لافيرتي إلى شعر به لدى استقباله بحفاوة بالغة من قبل 8000 شخص جاؤوا لمشاهدة فيلم "البلوط القديم"في بياتزا غراندي في لوكارنو.

وعلى غرار الحانة في الفيلم، التي توفّر لسكان القرية إحساسًا بالانتماء للمجتمع، فإن السينما، بالنسبة للافيرتي، توفّر أيضا مساحة لتجربة جماعية. وهو يحذّر من التهديدات التي تخيّم على هذه الصناعة، كغلق أماكن العروض والتضييق على استقلاليتها، والمثال الحي على هذه التهديدات هو فقدان إدنبورغ، عاصمة سكوتلندا بالمملكة المتحدة، لدار السينمارابط خارجي هناك.

ونتيجة لذلك، لن يُتاح لأجيال عديدة من الطلاب خوض تجربة السينما المستقلة الحقيقية. وهناك العديد من الأشياء الأخرى المهددة ويجب أن نكافح لحمايتها. "وهذا أيضا اختيار سياسي"، يقول لا فيرتي.

لا تهدّد المخاطر السينما فقط، بل العالم بأكمله. وعندما سئل المخرج والكاتب إن كانا لا يزالان يؤمنان بالثور، كان ردّ لافيرتي، ماذا سيحدث لو لم يكن لدينا ثورة؟

هل يمكننا تخيّل ما سيحدث بعد خمسين عاما إذا استمرينا على هذه الحال؟ إذا لم نفعل شيئا، سوف نقع في مشكلة كبيرة. وهذا ليس ما يقوله لنا صانعو الأفلام بل ما يقوله العلماء_ إنهم يخبروننا بهذا منذ 40 عاما. فالعلماء العاملون لصالح شركتي "بريتش بيتروليوم" (BP) و"شال" (Shell)، هم أوّل من حذّر ممّا سيحدث، وكانوا يعلمون بذلك، ثم لم يفعلوا شيئا. هذا إجرام."

يسود انطباع في أغلب الأحيان أنه مع تقدمك في العمر، تتعب وتتخلّى عن النضال. ولكنّ كين لوتش وبول لافيرتي لا يزالان مرابطيْن على جبهات النضال. ويثير خطابُهما تضامنًا فوريًا ومكثفًا؛ وما يظهرانه ويتحدثان عنه يمكن تلخيصه ببساطة: إنهما يهتمّان بمصير المجتمع.

تحرير: إدواردو سيمونتوب

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

Personal archive

دورا ليو ناقدة سينمائية رومانية ومخرجة أفلام من حين لآخر. بالإضافة إلى إخراخ الافلام، درست أيضًا تاريخ الفن. تشمل مواضيعها البحثية الرئيسية الموجة اليابانية الجديدة وأفلام المقالات والسينما التجريبية.

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