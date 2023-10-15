زلزال المغرب والجهود المبذولة للمساعدة

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يوم الإثنيْن، وجّهت مؤسسة "سلسلة السعادة" (Chaîne du Bonheur)، وهي الذراع الإنساني لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG)، الشركة الأم لـ SWI swissinfo، نداءً لجميع السكان في سويسرا لتقديم تبرعات لضحايا الزلزالرابط خارجي .

وحددت "سلسلة السعادة" الانسانية منظمتيْن سويسريتيْن شريكتيْن - منظمة السّلام المسيحية (CFDرابط خارجي ) ومنظمة أطباء العالم (Médecins du Mondeرابط خارجي ) - للمساعدة في تقديم الإعانات الطارئة، مثل البطانيات وأغذية الأطفال وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقالت جوديت شولر، مديرة الاتصالات وجمع التبرعات بمؤسسة "سلسلة السعادة" الخيرية في حديث لـ SWI swissinfo: "الجميع يفكّر في ما يمكن تقديمه. الجميع يريد أن يفعل شيئا".

ما هي المساعدة الطارئة التي قدّمتها سويسرا للمغرب؟

يوم السبت الماضي، عرضت وزارة الخارجية السويسرية على المغرب تقديمَ الدعم بما في ذلك إنشاء مراكز الإيواء الطارئة، وتمكين المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للشرب وإصلاح مرافق الصرف الصحي، فضلا عن الأدوية وتكنولوجيا البناء. وكان سيرافق هذه المساعدات فريق من ثمانية متخصصين من وحدة المعونة الانسانية السويسرية. وتقول الوزارة إنها مستعدّة لإرسالهم على عيْن المكان، لكن السلطات المغربية لم ترد بشكل رسمي حتى الآن على هذا العرض السويسري.

أٌجبرت أسر بأكملها على البحث عن مأوى والنوم في العراء في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في وسط المغرب في 8 سبتمبر 2023. Keystone / Jalal Morchidi

عروض الدعم الدولية الأخرى

يوم الأحد، قالت السلطات المغربية إنها "ردّت بشكل إيجابي" على عروض إرسال فرق البحث والإنقاذ التي تقدمت بها كل من إسبانيا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا. لكن المغرب لم يقبل بعدُ عروض مساعدة أخرى تقدّمت بها كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) (وكالة الأنباء الرسمية في المغرب): "أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات على الأرض، نظرا لأن انعدام التنسيق في مثل هذه الأوضاع قد يأتي بنتائج عكسية".

ونشر المغرب سيارات إسعاف وطواقم إنقاذ وجنودا وقوات أمنية في المناطق المنكوبة للمساعدة في جهود الاستجابة للطوارئ.

ويوم الثلاثاء، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ( IFRC )، ومقرّه جنيف، نداءً طارئا لجمع 100 مليون فرنك سويسري لمساعدة ضحايا الزلزال في المغرب عبر توفير المياه ومرافق الصرف الصحي والخيام لإيواء المشرّدين.

فريق إنقاذ يبحث عن أحياء تحت أنقاض مبنى منهار في قرية تلات نيعقوب، جنوب مراكش يوم 11 سبتمبر 2023. Keystone / Mohamed Messara

لماذا يتردّد المغرب في قبول عروض الدعم المقدّمة من سويسرا ودول أخرى؟

قال سيلفيو فلوكيغر، نائب رئيس وحدة المساعدات الإنسانية السويسرية، في حديث إلى صحيفة "لوتون" الناطقة بالفرنسية يوم الإثنين إن فريق الخبراء السويسري يعمل وسيكون جاهزا للصعود على متن طائرة في غضون ساعات من تلقي الضوء الأخضر من السلطات المغربية.

ويعتقد فلوكيغر أن الفريق السويسري يمكن أن يشارك في وقت لاحق. وقال إن المملكة المغربية في الوقت الحالي في مرحلة الإنقاذ والإسعافات الأولية بينما "عرض سويسرا يستهدف الناجين قبل كل شيء".

وأضاف فلوكيغر: "كل أزمة مختلفة عن الأخرى، وكل دولة تتفاعل بطريقتها الخاصة مع الكارثة التي تحلّ بها. والأمر متروك لكل بلد لتحديد الدعم الذي يحتاجه". وعقّب نائب رئيس وحدة المساعدات الإنسانية السويسرية قائلا: "وفقا للمعلومات التي قدمتها لنا السفارة السويسرية في الرباط ، فإن الجيش والحماية المدنية منظّمان بشكل جيّد لتلبية الاحتياجات. ولكن صحيح أيضا أن هناك العديد من الصعوبات تعترض الوصول إلى المناطق النائية أعلي جبال الأطلس".

لكن بعض المراقبين يقدمون تفسيرات أخرى حول سبب تردد المغرب في قبول العروض الدولية. وأرجع بيت شتوفّر ، الخبير في شؤون منطقة المغرب العربي في حديث إلى الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF)، هذا التردد إلى أسباب جيوسياسية: "من الواضح أن المغرب يريد إرسال إشارة إلى فرنسا بأنه بلد مستقلّ، وأنه لم يعد بحاجة إلى القوة الاستعمارية القديمة"، على حد قوله، مضيفًا: "المغرب لا يريد أن يظهر كدولة نامية لا تستطيع مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية بالاعتماد على نفسها".

مواطنون مغاربة وسياح في مركز للتبرّع بالدم بمراكش لصالح ضحايا الزلزال يوم 11 سبتمبر 2023. Keystone / Jalal Morchidi

كيف هو الوضع الإنساني؟

حدث الزلزال الذي بلغت قوّته 6.8 درجات بمقياس ريختر يوم الجمعة 8 سبتمبر على الساعة الحادية عشرة مساءً بحسب التوقيت المحلّي. وكان مركز الزلزال بالقرب من قرية إغيل بإقليم الحوز (80 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش)، في أعالي جبال الأطلس. وانهارت البنايات في العديد من القرى والبلدات الجبلية وألحق الزلزال أضرارا مادية كبيرة وأودى بحياة الكثيرين.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت متأخّر من يوم الإثنيْن أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862، وأُصيب حوالي 2562 شخصا، لكن يبدو أن هذه الأرقام سترتفع. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من هذا الزلزال المدمّر.

ونظرا لكون الزلزال قد ضرب مناطق يصعب الوصول إليها في جزء كبير منها، لم تصدر السلطات أي تقديرات لعدد الأشخاص المفقودين، وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين وناجيات تحت الأنقاض مع مرور الوقت.

وكانت الصورة حتى يوم الثلاثاء غير مكتملة لحصول أغلب الأضرار في مناطق نائية وذات تضاريس وعرة. وقد تم إنشاء مخيمات ونقل الإمدادات جواً، بينما لم تصل أي مساعدات في مواقع أخرى على الإطلاق بسبب الطرق التي سدتها الصخور وانزلاق التربة بفعل الزلزال.

ونظرًا لأن أعمال الإنقاذ الحكومية بدأت ببطء، فإن العديد من المواطنين يبادرون بتقديم المساعدة، وفقًا للتقارير. على سبيل المثال، يجلب العديد من السكان المحليين الطعام والبطانيات وإمدادات الإغاثة الأخرى إلى نقطة تجميع بالقرب من مراكش، ليتم توزيعها بعد ذلك على مناطق نائية، حسبما أفادت الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالالمانية (SRF).

وأوضح دانيال غلاوس، مراسل (SRF): "المسافات ببساطة طويلة جدًا ؛ وغالبًا ما تظل عالقا لفترة طويلة لأن الطرق بها ممر واحد فقط وبعضها لا يزال مدفونًا". بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون هناك نقص في التنسيق عندما يتعلق الأمر بالمساعدة. ويضيف المراسل السويسري: "العديد من قوافل المساعدات في الطريق، لكنك لا تعرف إلى أين تذهب ((لذلك هناك الكثير من النوايا الحسنة، ولكن التنسيق ضئيل للغاية.))

كيف يمكنك تقديم الدعم عبر مؤسسة "سلسلة السعادة"

يمكن تقديم التبرعات لضحايا الزلزال في المغرب مباشرة عبر موقع "سلسلة السعادة"رابط خارجي على الإنترنت.

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