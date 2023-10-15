فلاورد تتعهد بالتبرع بـ10% من مبيعات مجموعتها الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت فلاورد الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، في بيان لها عن تعاونها مع عدة جمعيات خيرية في كل من الدول التي تعمل بها لدعم مرضى سرطان الثدي تضامناً مع شهر التوعية بهذا المرض.وأطلقت فلاورد مجموعتها الوردية الحصرية في بداية الشهر التي تتضمن مجموعة واسعة من الورود والهدايا، وتعهدّت الشركة بالتبرع بنسبة 10% من مبيعاتها طوال شهر أكتوبر للجمعيات التي تعاونت معها.وبالتزامن مع إطلاق مجموعتها الحصرية، قامت فلاورد أيضاً بإطلاق حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي لترويج المجموعة وتشجيع الأفراد على الشراء منها مما سيساهم في زيادة المبلغ الكلي للتبرعات.

ما يميز هذه المبادرة هو أنها لا تقتصر على إدخال البهجة إلى وجوه المتلقين فحسب، بل تساهم أيضاً بشكل كبير في إنقاذ حياة العديد من مرضى سرطان الثدي.

وفي المملكة العربية السعودية، ستقوم فلاورد بالتبرع لمؤسسة زهرة التي تقدم الدعم للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي في جميع أنحاء المملكة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ستقوم فلاورد بالتبرع لمؤسسة الجليلة العالمية غير الربحية للرعاية الصحية التي تكّرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال توفير العلاج الطبي للأشخاص غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية.

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ستقوم فلاورد بالتبرع لمؤسسة الحسين للسرطان التي توفر الدعم الطبي لمرضى السرطان بالإضافة إلى إجراء البحث العلمي الذي يخص هذا المرض.

وفي مصر، ستقوم فلاورد بالتبرع لمستشفى بهية المتخصص بتوفير الخدمات الطبية والرعاية المجانية للنساء المصابات بسرطان الثدي.

في قطر، ستقوم فلاورد بالتبرع للجمعية القطرية للسرطان، بالإضافة إلى رعاية فعالية "نحن معك" التي أقامتها الجمعية يوم 1 أكتوبر في فندق TheNed في الدوحة.

وشمل الحدث حلقات نقاش وعروض تقديمية توعوية، بالإضافة إلى العديد من نشاطات جمع التبرعات التي تهدف جميعها إلى تعزيز أهمية الكشف المبكر ودعم الجهود البحثية في مكافحة سرطان الثدي.

وفي الكويت، ستذهب التبرعات لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى سرطان الثدي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت فلاورد مع بنك الكويت الوطني (NBK) وقامت بإهداء باقات من الورود لمرضى مركز حسين مكّي جمعة يوم 4 أكتوبر.

وقامت أيضاً بتزيين المقر الرئيسي للبنك بمجسم كبير مصنوع من الورود على شكل الشريطة الوردية مع العديد من سلل تنسيقات الورود بنفس اللون. وستقوم الشركة أيضاً بتقديم ورشة عمل لتنسيق الورود من مركز الكويت لمكافحة السرطان يوم 16 أكتوبر.

وفي سلطنة عُمان، ستقوم فلاورد بالتبرع للجمعية العُمانية للسرطان بالإضافة إلى توزيع باقات الورود في عمان موليوم 13 أكتوبر كجزء من تعاونها مع الجمعية.

وستوزع الشركة أيضاً الورود على مرضى مركز السلطان قابوس المتكامل للسرطان من 15 أكتوبر إلى 19 أكتوبر لمساندتهم وتهنئتهم على التغلب على هذا المرض الخبيث.

وفي مملكة البحرين ستذهب التبرعات لجمعيه البحرين لسرطان الثدي. وبالتعاون مع صحيفة البلاد المحلية، ستقوم فلاورد برعاية فعالياتهم التوعوية لمرض سرطان الثدي التي ستقام يوم 14 أكتوبر في مجمع الواحة.

وستتضمن الفعالية محاضرة توعوية تتحدث عن أهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى رسائل أمل من ناجيات مرض سرطان الثدي ومنافسة لتنسيق الورود.

وتدل هذه الحملة عن التزام فلاورد لخدمة المجتمع وإحداث فرق إيجابي في مجتمعاتها، ومع العلم بأن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم، أصرت فلاورد إطلاق مبادرة تساهم في مكافحة هذا المرض.