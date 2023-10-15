المستشفيات الخاصة : تنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة

وأضاف استعداد قطاع المستشفيات الخاصة على ارسال كوادر طبية متخصصة لتقديم العون الطبي ومعالجة المصابين جراء القصف الصهيوني وكذلك ايجاد الية للمساهمة في سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي في غزة، وذلك تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم يد العون لأهلنا في فلسطين.

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