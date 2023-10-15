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المستشفيات الخاصة : تنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة

10/15/2023 8:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اجتمع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة ونائبه السيد أحمد الأحمد مع أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عطوفة الدكتور حسين محمد الشبلي لبحث سبل تقديم الدعم الى أهلنا في قطاع غزة.
وأكد المصالحة استعداد جمعية المستشفيات الخاصة في التعاون مع الهيئة والتنسيق لتنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة، سواء كانت تبرعات مادية او عينية.


وأضاف استعداد قطاع المستشفيات الخاصة على ارسال كوادر طبية متخصصة لتقديم العون الطبي ومعالجة المصابين جراء القصف الصهيوني وكذلك ايجاد الية للمساهمة في سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي في غزة، وذلك تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم يد العون لأهلنا في فلسطين.

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