صحة غزة: عشرات الشهداء والأحياء تحت الأنقاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن هناك عشرات الشهداء تحت الأنقاض، يصعب انتشال جثامينهم في ظل الغارات الكثيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي القطاع.
وبحسب الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن "هناك أحياء تحت الأنقاض أيضا لا يمكن الوصول إليهم"، مشددا على ضرورة تلقي مساعدات إنسانية عاجلة.
الى ذلك، قالت مصادر فلسطينية، إن غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت مناطق شمال غربي القطاع، وإن منزلا مأهولا وسط شارع الجلاء في غزة تعرض للقصف.
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