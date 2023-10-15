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صحة غزة: عشرات الشهداء والأحياء تحت الأنقاض

10/15/2023 8:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن هناك عشرات الشهداء تحت الأنقاض، يصعب انتشال جثامينهم في ظل الغارات الكثيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي القطاع.


وبحسب الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن "هناك أحياء تحت الأنقاض أيضا لا يمكن الوصول إليهم"، مشددا على ضرورة تلقي مساعدات إنسانية عاجلة.


الى ذلك، قالت مصادر فلسطينية، إن غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت مناطق شمال غربي القطاع، وإن منزلا مأهولا وسط شارع الجلاء في غزة تعرض للقصف.

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