المغرب يتعادل ودياً مع كوت ديفوار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الودي الذي جمع منتخبي كوت ديفوار والمغرب على ملعب فيليكس هوفويت-بواني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.تقدم أصحاب الأرض أولاً في النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الأول بقدم نجم بروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر.بينما أدرك "أسوط أطلس" التعادل في الدقيقة 81 بقدم المهاجم المخضرم أيوب الكعبي بعد دقائق قليلة من دخوله كبديل.ويأتي اللقاء في إطار الاستعداد القوي للمنتخبين للاستحقاقات القوية المقبلة، حيث ستكون البداية الشهر المقبل بانطلاق مشوار تصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك، وكندا.



وستلعب كوت ديفوار في التوقف الدولي المقبل في نوفمبر/تشرين ثان أمام سيشل وغامبيا ضمن المجموعة السادسة.



بينما ستستضيف في مطلع العام المقبل النسخة الـ34 من بطولة أمم أفريقيا، حيث أوقعتها القرعة التي جرت منذ أيام في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.



أما المنتخب المغربي، فستكون ضربة بدايته ضمن المجموعة الخامسة أمام إريتريا، ثم تنزانيا

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