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شاهد : عاصفة رملية تندفع نحو الأردن - فيديو

10/15/2023 8:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة الأزرق - شرق المملكة - عاصفة ترابية في الاثناء .
ووفق ما اظهره مقطع فيديو وصل موقع الوكيل الاخباري غطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء المنطقة .
وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل.
وحذرت ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في أجزاء من المناطق الشرقية اليوم .

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