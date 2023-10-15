ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 9.5% حتى آب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.162 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.627 مليون، بزيادة 9.5% .

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16121 رخصة حتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع 16346 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.4% .



وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الـ8 أشهر نحو 5.17 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 4.69 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.2% ولغير السكنية بلغت حتى نهاية آب الماضي، نحو 997 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 939 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.2%.



وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية آب الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8 % بزيادة نسبتها 0.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7% بانخفاض نسبته 12.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.9% وبمساحة مقدارها 0.759 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4% وبمساحة مقدارها 0.203 متر مربع لكل فرد.