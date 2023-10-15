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نابولي مهدد بخسارة أوسيمين

10/15/2023 8:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو إن "نابولي تعرض لضربة موجعة بعدما أصبح مهدداً بخسارة خدمات لاعبه فيكتور أوسيمين لفترة طويلة".
أكدت الصحيفة أن هداف الدولي الإيطالي عانى من إصابة قوية أثناء مباراة نيجيريا مع السعودية الودية ما أسهم في استبداله وعدم قدرته على استكمال اللقاء.
وتابعت: "المهاجم النيجيري خضع للفحص بالرنين المغناطيسي وسط شكوك حول إصابته في أوتار الركبة".
وأشارت إلى أنه لم تتحدد خطورة الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب، لافتة إلى أن هذه الإصابة تأتي في توقيت صعب بالنسبة للمدرب رودي غارسيا الذي تحيطه الشكوك حول إمكانية استمراره مع بطل "الكالتشيو" بسبب تردي نتائج الفريق، بينما تم ترشيح المدرب أنطونيو كونتي ليخلفه في تدريب نادي الجنوب.

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