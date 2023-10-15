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الهند تعتزم استضافة أولمبياد 2036

10/15/2023 8:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في حفل افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي، إن بلاده مهتمة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.
ولم يسبق أن استضافت الهند الألعاب الأولمبية من قبل، لكن في 2010 استضافت نيودلهي دورة ألعاب الكومنولث.
وأضاف مودي "الهند لن تدخر جهدا من أجل تنظيم الألعاب الأولمبية في البلاد عام 2036. هذا حلم قديم لـ 1.4 مليار هندي.
وتابع: "نريد تحقيق هذا الحلم بتعاونكم ومساندتكم. أثق في أن الهند ستحصل على دعم اللجنة الأولمبية الدولية".
وقال الرئيس البولندي أندريه دودا الشهر الماضي إن بلاده تأمل في تنظيم أولمبياد 2036، بينما من المتوقع أيضاً أن تتقدم إندونيسيا والمكسيك بطلب استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.
وقال مودي أيضاً إن الهند تتطلع لاستضافة أولمبياد الشباب في 2029.
وأضاف: "الرياضة لا تقتصر فقط على الفوز بالميداليات لكن أيضاً الفوز بالقلوب".

ملاعب

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