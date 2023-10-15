مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن "السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن ‏التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، ‏لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".‏



وقال شكري في تصريحات صحفية "لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط".



وأشار إلى أن "معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري طوال الوقت، لكنه يتعرض للقصف الجوي، كما أن الطرق في غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة".