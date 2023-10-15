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يورو 2024.. موعد وتفاصيل النهائيات

10/15/2023 8:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر بطولة كأس أمم أوروبا الأكثر شهرة على مستوى المنتخبات في القارة العجوز، وحجزت مجموعة من الفرق مقعداً لها في النهائيات أبرزها فرنسا وبلجيكا والبرتغال.
ومنذ النسخة الأولى في عام 1960، لم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان المتميزة من رفع هذا اللقب، بل إن عدداً أقل من المنتخبات قد فعل ذلك عدة مرات.
الأكثر تتويجاً باللقب
تعد ألمانيا، الدولة المستضيفة لبطولة 2024، إلى جانب إسبانيا الأكثر فوزاً بالبطولات، بمجموع ثلاث ألقاب.
موعد إجراء قرعة يورو 2024
ستستضيف صالة إلبفيلارموني في مدينة هامبورغ الألمانية، يوم السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، قرعة بطولة أمم أوروبا 2024.
شكل قرعة اليورو
بالنسبة لنسخة 2024، سيشكل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات العشر المؤهلة قرعة البطولة، إلى جانب ألمانيا، التي تحصل على مقعد مباشرة كونها الدولة المضيفة، وثلاثة فرق أخرى ستكمل الرباعي من خلال اللعب في التصفيات اعتماداً على المركز الذي أنهوا فيه دوري الأمم الأوروبية.
وسيتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات وفقاً لنتائجها في مرحلة التصفيات، وستكون ألمانيا جزءاً من الوعاء 1 على الرغم من أنها لن تشارك في القرعة، حيث يتم تعيينها تلقائياً في المجموعة A، وستذهب الفرق الثلاثة المصنفة عبر التصفيات إلى الأوعية الأربعة الأخرى.

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