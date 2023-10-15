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مانشستر يونايتد سيتحرك لضم جويهي في الصيف

10/15/2023 8:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر يونايتد يضع اللاعب مارك جويهي كأحد أبرز أهدافه لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
قالت الشبكة إن "النادي الإنجليزي سيتحرك في الصيف لكسب خدمات لاعب كريستال بالاس"، لافتة إلى أن جويهي سيحظى برقابة خاصة من كشافة النادي على مدار الموسم الحالي.
وتابعت: "اليونايتد يواصل سعيه نحو تدعيم خط دفاعه بالتوجه إلى صفقة جديدة تساعد الفريق لوضع حل لأزمته التي تفاقمت منذ بداية الموسم".
وأشارت إلى أن انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى أولد ترافورد يعد أكثر أهمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن صعوبة اقناع كريستال بالاس بإتمام الصفقة في يناير (كانون الثاني) يجعل مانشستر يونايتد يتجه إلى تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم.

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