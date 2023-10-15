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الخصاونة يكشف عن قرار حكومي بشأن الأحداث الراهنة

10/15/2023 8:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزَّة باقٍ ومستمرٌّ، وسيواصل تقديم خدماته للأشقَّاء الفلسطينيين.
وتابع الخصاونة: المستشفى الأردني في غزَّة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

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