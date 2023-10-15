المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في غزة

المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في غزة
التاريخ
10/15/2023 8:12:38 AM
(MENAFN
- Amman Net) واصل المستشفى الميداني الأردني عمله ونشاطه في قطاع غزة، وذلك بالرغم من العدوان الاسرائيلي الوحشي على القطاع.ووجّه المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، الشكر إلى الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لابقاء المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية واسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.
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