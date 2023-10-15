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المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في غزة

10/15/2023 8:12:38 AM
(MENAFN- Amman Net) واصل المستشفى الميداني الأردني عمله ونشاطه في قطاع غزة، وذلك بالرغم من العدوان الاسرائيلي الوحشي على القطاع.ووجّه المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، الشكر إلى الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لابقاء المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية واسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

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