ألمانيا تحذّر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان

حضّت الحكومة الالمانية، مواطنيها على تجنّب السفر إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، بسبب تصاعد العنف في المنطقة. وتعتبر هذا التحذير الأعلى درجة الذي يصدر عن الحكومة الألمانية. وقالت وزارة الخارجية الالمانية، في بيان: "بسبب تصاعد العنف في المنطقة على خلفية الهجمات الكبيرة التي نفّذتها حماس في وقت السابق من اكتوبر، نحذّر من السفر إلى أي من البلدان والمناطق المذكورة".

وأوضحت على منصة "إكس"، بأن التحذير من السفر لا يصدر عادة إلا إذا كان هناك خطر موت أو خسارة أحد الأطراف. وأصدرت ألمانيا بالفعل، تحذيراً من السفر إلى قطاع غزة ومناطق معيّنة في لبنان.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وإضافة إلى خيارات الرحلات التجارية وطائرتين تابعتين لسلاح الجو الألماني تعيدان مواطنين ألماناً من إسرائيل الأحد، أعلنت الحكومة أن جيشها مستعد لبذل المزيد.

وقال البيان: "إذا لزم الأمر، يمكن ترتيب المزيد من رحلات سلاح الجو، في حال تدهور الوضع، فإن الجيش الألماني على استعداد لتنفيذ عملية إجلاء عسكرية". وأضاف أن الرحلات التجارية المغادرة للبنان ما زالت خياراً قائماً.

ودعت الوزارة المواطنين الألمان في المناطق المتأثرة، للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم على قائمة الأزمات الإلكترونية ليكون بالإمكان إبلاغهم بآخر التطورات المرتبطة بإمكانات المغادرة.





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