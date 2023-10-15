سالم .. أصغر متطوع إماراتي في حملة تراحم من أجل غزة بأبوظبي

لم تقتصر جهود المشاركة في حملة "تراحم من أجل غزة" على الشباب وكبار السن، وإنما شهد مشاركة واسعة من الأطفال الذين حضروا بصحبة أولياء أمورهم لدعم مبادرات الحملة، حيث شهد اليوم الأول من الحملة، مشاركة أصغر متطوع سالم عبدالرحمن (عامين)، بالإضافة إلى عدد من الأطفال كان من بينهم حمدان بطي المزروعي (7 سنوات) وشقيقته حمده بطي المزروعي (9 سنوات) جميعهم إمارتيو الجنسية.

فمنذ الساعات الأولى من صباح (الاحد) حرص سالم وحمدان وحمدة على التواجد في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، والتي خصصتها هيئة الهلال الأحمر كمقر لتسجيل وعمل المتطوعين للمساهمة في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، عبر المشاركة في تجهيز وتجميع الطرود الغذائية.

وأشار والد الطفل سالم لـ "البيان" بأن الهدف من المشاركة يأتي انطلاقاً من حرصه على التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود دولة الإمارات في إغاثة المحتاجين والمتضررين ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال.

وقالت ولي أمر الطفلين حمدان وحمدة بطى المزروعي، بأن الهدف الأساسي الذي تسعى من أجله في المشاركة بالحملة، هو نشر ثقافة التكاتف بين كافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال لفت انتباه أفراده لما يقومون به من اعمال إنسانية، لتشجيع أبنائهم على التطوع والمشاركة في مد يد العون للمحتاجين.

وأوضحت أن العمل التطوعي، يكسب حمدان وحمده، قيماً ومهارات جديدة سيحرصون على تطبيقها في حياته، منها الدقة والمسؤولية والتركيز على قيمة العمل الجماعي وأهميته في تسهيل العمل وإنجازه بمستوى عال من الجودة، داعية في الوقت نفسه، كافة الأسر وأولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على دعم ومساعدة المحتجين وغرس ثقافة التطوع في نفوسهم.

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