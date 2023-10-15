«&E» شريك في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي



كشف حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e» بعض الاتجاهات والحلول التقنية التي أعدتها «&e» والتي تطرحها خلال الدورة الـ 43 لمعرض «جيتكس 2023» والذي ينطلق غداً في دبي، موضحاً ملامح المسار المستقبلي للمجموعة بعد رحلة التحول التي تبنتها، حيث تشارك المجموعة تحت شعار «&e تعزز الابتكار».

وأكد دويدار على أن مشاركة «&e» في الدورة الـ 43 من معرض جيتكس، تعكس التزام المجموعة برؤيتها الواضحة واستراتيجيتها المدروسة، التي ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة، تؤهلها لأن تكون شريكاً في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد في هذا القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين، والميتافيرس، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة، التي تساهم في تحقيق أهدافها في ربط المجتمعات رقمياً، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالمياً.

وقال دويدار إن «جيتكس» منبر نطل من خلاله على زوار المعرض والشركات العالمية المشاركة به وجميع الجهات المحلية والعالمية من كل القطاعات المهتمة بأحدث التجارب الرقمية المبتكرة، ونستفيد من هذه الفرصة للاستماع إلى آراء زوار المعرض والوافدين إليه من كل أنحاء العالم؛ لدراستها وتحليلها بدقة، والتعرف عن قرب على الاحتياجات الشخصية للعملاء، وبالتالي تصميم تجارب رقمية شخصية، تناسب جميع شرائح العملاء واحتياجاتهم، مما يساهم في صنع تغيير جذري في حياتهم، وتحولهم بسهولة إلى المستقبل الرقمي.



دعم الاستدامة



ولفت دويدار إلى أن «&e» تحرص خلال مشاركتها في جيتكس 2023 على تعريف زوار المعرض بكل ما هو جديد في مستقبل قطاعات الاتصالات والتنقل والروبوتات والمدن الذكية والتجزئة الذكية وغيرها والمدعومة بأحدث التقنيات وحلول الاتصال الرقمي.

ويضم جناح «&e» مجموعة من السيارات المستقبلية والطائرات ذاتية القيادة والحلول التقنية المخصصة لدعم أصحاب الهمم إلى جانب أحدث الخدمات التي نقدمها لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الابتكارات التقنية في شبكات الجيل الخامس وقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية.

وأكد أنه بالتزامن مع انطلاق معرض جيتكس 2023 نفخر بالإعلان عن الإطلاق الأولي لمشروع (Charge& Go)، منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي ستشكل خطوة مهمة ومؤثرة في قطاع التنقل تعكس رؤية «&e» لمستقبل أكثر استدامة.

ويأتي المشروع الجديد في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المركبات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها في دولة الإمارات وفي العالم ككل، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نمواً سنوياً بنسبة 30% حتى عام 2028، لذا تمثل Charge& Go انعكاساً لالتزام «&e» المتواصل بتعزيز جهود الاستدامة.



توسع عالمي



وأشار دويدار إلى الأسباب الاستراتيجية لتوسع «&e» في الأسواق الأوروبية، وأبرز الاندماجات وعمليات الاستحواذ والاستثمارات التي نفذتها «&e» خلال الفترة الماضية، بجانب الحديث عن الأداء المالي خلال النصف الأول من 2023، والرؤية الاستراتيجية لـ «&e» لقيادة التحول الرقمي نحو المستقبل.

وقال دويدار إن «&e» استطاعت أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليمتد نشاطها إلى 16 دولة في نطاق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويستمر التركيز في إطار تعزيز محفظة الأعمال، وتقديم قيمة حقيقية تشكل إضافة للعملاء والمساهمين، ودفع النمو عبر عمليات التوسع المدروسة، من خلال الأنشطة الأساسية والعمليات المستدامة للمجموعة، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ التي أدت إلى تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من العام وإنجازات بارزة حتى الآن.



ودفعنا هذا التحول إلى توسيع نطاق الأعمال لتصل استثمارات «&e» اليوم إلى القارة الأوروبية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة Vodafone إلى جانب إبرام اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom»، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسع «&e» أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كل من بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا.

كما تركزت جهودنا في مجالات تقنية متعددة، فقد استحوذنا أيضاً على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، ويأتي هذا الاستحواذ، داعماً لاستراتيجية «&e» الطموحة والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يسهم في تسريع تحولها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

وعلى الرغم من تفاؤل الرئيس التنفيذي لـ «&e» بمستقبل صناعة الاتصالات ومشغلي خدماتها عالمياً، فإنه يرى أن التغيير الذي طرأ عليها يدفع شركاتها إلى ضرورة التحول بعملياتها إلى التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا.

وقال دويدار إن رحلة تحول «&e» إلى كيان رائد عالمياً في الاستثمار التكنولوجي، تعد مثالاً يحتذى به لمن يريد الاستمرار في عالم سريع التطور رقمياً، وإن هذا التحول يتطلب إرادة حقيقية بما يفرضه من توسعات مدروسة ونموذج أعمال مرن.