أقيم بميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي ..الجواد مناضل سعفان يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر





فاز الجواد "مناضل سعفان" بلقب المحطة المصرية لسلسلة سباقات كأس "صاحب السمو رئيس الدولة" للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ 30 للكأس الغالية.

شهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته الـ12 في مصر مشاركة 62 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة للسباقات، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

كما تقام السباقات انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، بصفتها إرثاً أصيلا من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحصد البطل "مناضل سعفان" العائد لإسطبلات سعفان، بإشراف المدرب ميشيل كوكيدس وقيادة الفارس جوجور، لقب الشوط الرابع (الرئيسي)، وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، في 1:58:00 دقيقة، بفارق طول عن صاحب المركز الثاني "بريق الأمل"، فيما جاء ثالثا "ميسون الأصيل".

وتوج الفائزين صالح جمعة السعدي، نائب سفير الدولة لدى مصر، وسعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، وفليكس يوسف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس "رئيس الدولة" للخيول العربية الأصيلة: "سعداء بتواصل نجاحات الكأس الغالية وامتدادها للمحطة الـ12 في مصر الشقيقة، وبالجهود التنظيمية والدور المميز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على تحقيق المشاركة الواسعة لملاك ومربي الخيل، والكأس الغالية مستمرة في تعزيز الدعم والرعاية لسباقات الخيل المصرية وتحقيق النهضة لمسيرتها".

وأكد الرحماني أن هذه المحطة في مصر تمثل فخراً لسلسلة سباقاتنا العالمية، متقدماً بالتهنئة لجميع الفائزين في الأشواط الستة التي عكست حجم ومكانة العلاقات والروابط الاستراتيجية والمسيرة المشتركة مع الأشقاء المصريين.

ومن جانبه قال صالح جمعة السعدي : "فخورون بنجاحات الكأس الغالية، ويسرنا المشاركة في سباق المحطة الـ12 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر الشقيقة، كما تدل المشاركة الكبيرة لملاك الخيل على مكانة الحدث، وقيمته الكبيرة ومدى قوة الروابط بين الإمارات ومصر".

وبدوره أوضح سعيد المهيري : نفخر بالتعاون الرياضي المشترك بين الإمارات ومصر في جميع الرياضات والألعاب، والحدث حقق نجاحاً كبيراً بالحضور الجماهيري الكبير، والأجواء المميزة التي رافقت المهرجان بجميع أشواطه، وسعداء بالنجاحات والأصداء المميزة، والتفاعل الكبير لملاك الخيل في مصر مع سباقات الكأس الغالية.





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