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اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطةتعلن عن تفاصيل نسختها الدولية الـ 45

10/15/2023 7:20:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، عن تفاصيل النسخة الدولية الـ45 من البطولة، التي تقام الثلاثاء المقبل بصالة نادي الجزيرة في أبو ظبي، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة يمثلون 15 دولة.

وتقام منافسات هذه النسخة ضمن أسبوع التحدي، الذي تقام خلاله نزالات "يو اف سي 294"، وتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي بمقر شركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي للشركة، والأبطال المشاركين.

ويلتقي في أبرز النزالات الروسي عمرو محمدوف مع الأوزبكي جاكونجير جوماييف، في وزن الخفيف، كما يلتقي البرازيلي ريو لان بافيا مع الروسي تيمور فالييف.

وتشهد النزالات أيضا عودة البطل علي القيسي المتوج بلقب وزن الريشة في النسخة العربية والدولية، والبطل رائي سعدة المتوج بوزن الديك، والبطل نورس نورس أبزخ، والذي يواجه بطل منظمة "ايه اف سي" رينات خافلاف، كما تلتقي الصينية جوانج وانج مع الأسترالية أمينة هدايا.

وأكد فؤاد درويش أن "محاربي الإمارات" بوصولها إلى النسخة 45، ومع اقترابها من النسخة الـ 50 حققت العديد من الانجازات، بمواصلة منافستها بحضور أقوى المقاتلين من جميع أنحاء العالم، وأن اللجنة الفنية واصلت العمل بنفس النهج في اختيار أقوى المشاركين لإرضاء جمهور البطولة.


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