يلتقي المنتخبان مجدداً في مباراة ودية ثانية ..منتخب الشباب يفوز على نظيره العراقي بثلاثية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً على نظيره العراقي 3-1 في المباراة الودية الأولى بينهما مساء أمس على استاد نادي دبا الفجيرة.
سجل أهداف منتخبنا كل من محمد جمعة، غيث لوتاه وعيد الحمادي.
ويلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل في ختام المعسكر الحالي لمنتخب الإمارات استعدادا للمشاركات المقبلة.
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