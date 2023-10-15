يلتقي المنتخبان مجدداً في مباراة ودية ثانية ..منتخب الشباب يفوز على نظيره العراقي بثلاثية







فاز منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً على نظيره العراقي 3-1 في المباراة الودية الأولى بينهما مساء أمس على استاد نادي دبا الفجيرة.

سجل أهداف منتخبنا كل من محمد جمعة، غيث لوتاه وعيد الحمادي.

ويلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل في ختام المعسكر الحالي لمنتخب الإمارات استعدادا للمشاركات المقبلة.





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