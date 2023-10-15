أوكرانيا تجلى المئات من رعاياها من إسرائيل إلى رومانيا

نقلت أوكرانيا أكثر من 200 مدني إلى مكان آمن على متن أول رحلة إجلاء من إسرائيل، وفقا للارقام الرسمية، وذلك قبل اجتياح متوقع لقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية مساء أمس السبت إن الطائرة التي أقلعت من تل آبيب، وعلى متنها 207 أوكرانيين، بينهم 63 طفلا، هبطت في العاصمة الرومانية بوخارست.

ويشار إلى أن الملايين فروا من أوكرانيا، ومعظمهم توجه إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عددا كبيرا توجه أيضا إلى إسرائيل، بعد أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق في فبراير 2022.

وقالت كييف إن السفارة الأوكرانية تتولى الآن رعاية اللاجئين في رومانيا.

وأضافت أنه من المقرر أن يصل 155 مدنيا أوكرانيا أيضا إلى رومانيا على متن طائرة اليوم الأحد. وأوضحت كييف أنه تم إجلاء 243 أوكرانيا من غزة.



وتأتي عمليات الاجلاء قبل هجوم متوقع من جانب الجيش الاسرائيلي بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط بعد إطلاق حركة حماس الآلاف من الصواريخ نحو إسرائيل، وقيام مقاتليها باختراق الدفاعات الحدودية في هجوم غير مسبوق الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

وردت إسرائيل بشن هجمات جوية انتقامية على قطاع غزة، حيث لقى ما لا يقل عن 2329 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 9000 شخص.

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