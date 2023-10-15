بعملية كشف الستار.. شرطة الشارقة تحبط دخول مخدرات بقيمة 14 مليون درهم

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، في عملية نوعية أطلق عليها اسم "كشف الستار"، من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي مكون من 32 متهماً من الجنسيتين الآسيوية والعربية، حاول تهريب كمية من المواد المخدرة، وأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية داخل الدولة، عبر إحدى الدول المجاورة بقيمة سوقية تقدر بـنحو 14 مليون

درهم، وذلك في عملية دولية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإحدى الدول الشقيقة المجاورة.

وتفصيلاً؛ كشف العقيد ماجد العسم -مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، عن ورود معلومات من مصدر يفيد وجود نشاط عصابي دولــــــي بصدد جلب كميات من المواد المخدرة؛ بغرض ترويجها والاتجار فيها داخل الدولة معتمداً على أسلوبي تهريب في عملية واحدة؛ للحيلولة دون كشف مخططهم الإجرامي.



رصد وتحر

وأضاف العقيد ماجد العسم أنه بعد التأكد من صحة المعلومات باشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في الرصد والتحري، وبناء على الأدلة والمعطيات الواردة والمراقبة الدقيقة على مدار الساعة ألقي القبض على أحد أطراف التشكيل العصابي وبحوزتهم 50 كجم من مخدر الحشيش، و49 لتراً من الكريستال السائل، وتبين أنهم يتلقون التعليمات من آخر يقطن خارج الدولة، وباستمرار عمليات البحث والتحري؛ كشفت عناصر المكافحة عن طبيعة المخطط الإجرامي الممتد بين الدول، بوجود نشاط لأطراف أخــرى تتبع التشكيل العصابي ‏ذاته، اتخذت أحد المستودعات في إحدى الإمارات المجاورة مقراً سرياً لها لتخزين المواد المسمومة؛ وعليه وبخطة محكمة تمكنت شرطة الشارقة من القبض على باقي عناصر التشكيل العصابي، وضبط مليون و170 ألف

قرص من المؤثرات العقلية.

أسلوبان

وذكر العقيد ماجد العسم أن التشكيل العصابي استخدم أسلوبين مستحدثين لتهريب المواد المخدرة، أولهما: استغلال إحدى شركات التخليص الجمركي لطبيعة عملها وقيامها بإدخال المؤثرات العقلية بشكل غير قانوني، وثانيهما: إخفاء مخدر الكريستال بحالته السائلة في هيكل السيارة التي دخلت الدولة، إلا أن يقظة عناصر المكافحة ضربت مخططاتهم الدنيئة، وكانت لهم بالمرصاد، وتم ضبط المواد المخدرة والتعديل في بعض الإجراءات في عمليات التخليص الجمركي للبضائع بالتعاون مع السلطات الجمركية في الدولة، الأمر الذي يؤكد تضافر جهود الأجهزة المعنية في الدولة وتكاملها لمكافحة المخدرات

والحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع.



خبرة

وأكد مدير إدارة المخدرات بأن شرطة الشارقة مستمرة في توجيه ضرباتها الاستباقية لمروجي المخدرات وتجارها بخبرة عناصرها ويقظتها الأمنية، ومواكبتها المستمرة لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره، وستعصف بالمخططات الإجرامية مهما حاولت استحداث طرقها وتطوير أساليبها في مختلف الجرائم.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون في حماية المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات، خاصة الشباب، وذلك بالإبلاغ عبر الرقم 8004654 أو عبر البريد الإلكتروني في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.

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