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موانئ دبي العالمية في المركز الأول عالمياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

10/15/2023 7:20:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتلت
مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) المركز الأول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن تصنيف "قادة الاستدامة" الصادر عن فوربس الشرق الأوسط.

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