موانئ دبي العالمية في المركز الأول عالمياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

موانئ دبي العالمية في المركز الأول عالمياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
التاريخ
10/15/2023 7:20:33 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
احتلت
مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) المركز الأول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن تصنيف "قادة الاستدامة" الصادر عن فوربس الشرق الأوسط.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN15102023000110011019ID1107242347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.