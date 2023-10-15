اللجنة الأولمبية الدولية تحذر من أن حظر الرياضيين لأسباب سياسية قد يضر بخطط استضافة الأولمبياد

حذرت اللجنة الأولمبية الدولية من أن الدول التي تستبعد الرياضيين من التنافس لأسباب سياسية تخاطر بالإضرار بخططها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.

قالت عضوة اللجنة الأولمبية الدولية، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، إن "التسييس المتزايد للرياضة" مشكلة كبيرة.

غرابار كيتاروفيتش هي الرئيسة السابقة لكرواتيا، وتترأس لجنة تابعة للجنة الأولمبية الدولية والتي تتواصل مع مضيفي الألعاب المحتملين.

ولم تحدد الدول التي بها مشكلات، رغم أن بولندا وإندونيسيا عبرتا عن اهتمامهما باستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036.

وقالت غرابار كيتاروفيتش في مومباي خلال الاجتماع السنوي للجنة الأولمبية الدولية، "لقد شهدنا المزيد والمزيد من القيود الحكومية المفروضة على وصول الرياضيين إلى المسابقات الرياضية الدولية".

افتتح الاجتماع، السبت، بقول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده تريد أن تكون البلد المضيف لأولمبياد عام 2036.

منعت بولندا الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأوروبية هذا العام. وجرد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إندونيسيا من حق استضافة بطولة كأس العالم للشباب، لأن الدولة ذات الأغلبية المسلمة رفضت مشاركة إسرائيل في المنافسات.

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