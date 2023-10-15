فولر وجوندوجان وفولكروج يشيدون بالظهور الأول لجوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للماكينات

أشاد رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني بالظهور الأول لجوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني للماكينات خلال الفوز على الولايات المتحدة وديا 3 /1 مساء السبت.

وتولى فولر منصب المدير الفني خلال مباراة واحدة شهدت فوز ألمانيا على فرنسا 2 /1 وديا الشهر الماضي، قبل ان يفسح المجال لناجلسمان لقيادة دفة الأمور.

وتحدث فولر عن "بداية جيدة حقا، تفتح شهيتنا للمزيد".

من جانبه أكد إلكاي جوندوجان أن طريقة لعب ناجلسمان "مختلفة قليلا" عن فليك، وأشار فولكروج " أفكار المدرب تتمتع بالقوة وتأخذنا إلى المستوى التالي".

وتولى ناجلسمان المهمة خلفا لهانسي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي في ضوء تراجع النتائج، ويمتد عقده حتى يورو 2024 وتم تكليفه ببناء فريق قادر على تصحيح المسار بعد العروض الباهتة في الأعوام الماضية، والتي شهدت الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات لكأس العالم وتحقيق أربعة انتصارات فقط في أخر 17 مباراة في عهد فليك.

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