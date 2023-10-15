غداً الاثنين بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.. طاقم تحكيم إماراتي لمباراة مصر والجزائر الودية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد تعيين يحيي الملا حكماً للمباراة الودية التي تجمع منتخب مصر بنظيره الجزائري مساء غداً الاثنين بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وذكر الاتحاد الإماراتي عبر حسابه الرسمي بشبكة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأحد أن طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة يحيى الملا سيدير مباراة مصر والجزائر الدولية الودية التي ستقام في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين

وأضاف " يعاون الملا كل من محمد احمد يوسف وحسن المهري كحكام مساعدين وأحمد عيسي درويش حكم رابع ومحمد عبيد خادم وجاسم عبدالله لتقنية الفيديو".

وخاض المنتخب المصري معسكراً مغلقاً لمدة أسبوع بمدينة العين الإماراتية شهد مواجهة زامبيا ودياً الخميس الماضي أنتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز