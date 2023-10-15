البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة

وجه البابا فرنسيس نداء الأحد للإسراع في فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.

وقال البابا:

"ينبغي احترام القانون الإنساني، خصوصا في غزة حيث من الملحّ والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان".

وأضاف "اطلب بشدة ألا يكون الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا النزاع".

وبعد هجوم حماس غير المسبوق على اسرائيل في السابع من اكتوبر، فرضت اسرائيل "حصارا كاملا" على قطاع غزة المحاصر أصلا منذ ستة عشر عاما، مانعة ايصال المواد الغذائية وحارمة سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من المياه والكهرباء.

كذلك، جدد البابا فرنسيس نداءه "للافراج عن الرهائن" الذين خطفهم مقاتلو حماس في جنوب اسرائيل، داعيا "جميع المؤمنين الى رفع صلاة واحدة في الكنائس في الاراضي المقدسة" في 17 اكتوبر.

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