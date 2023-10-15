افتتاح «إكسباند نورث ستار 2023» في دبي بمشاركة 1,800 شركة من 100 دولة

افتتح «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم، اليوم، نسخته الأكبر على الإطلاق في دبي هاربر، بحضور أكثر من 1800 شركة ناشئة من 100 دولة، بغية منحها فرصة التواصل واستكشاف فرص التمويل وتبادل الخبرات مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.

يُقام معرض «إكسباند نورث ستار»، والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حتى 18 أكتوبر 2023، في دبي هاربر، الذي يعتبر أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط. وحضر الحدث أكثر من 1000 مستثمر، يديرون أصولاً مدارة بقيمة إجمالية تفوق 1 تريليون دولار أمريكي، لتعزيز زخم الاستثمار الناشئ في واحدة من أكثر منظومات تطوير الأعمال ديناميكية وتنوعاً في العالم.

ويعتبر «إكسباند نورث ستار»، الملتقى الأكبر للشركات الناشئة في الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم «جيتكس جلوبال»، والذي ينطلق غداً (16 أكتوبر)، في مركز دبي التجاري العالمي. ويقام الحدثان، اللذان ينظمهما مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، بزيادة قدرها 40 % عن العام السابق، حيث يجمعان العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

تشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام «اثنين الذكاء الاصطناعي»، والذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، و«إنديا سنترال»، أكبر معرض يحتضن أكثر من 200 شركة هندية ناشئة خارج الهند، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، أكبر معرضين خلال الحدث، واللذين يجمعان تحت مظلتهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية، على مدار أسبوع حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم، ثلاث فعاليات فرعية، هي: «فينتك سيرج»، وقمة «مستقبل البلوك تشين»، و«ماركتنغ مينيا».

وسيستضيف معرض «إكسباند نورث ستار» هذا العام أيضاً «تحدي سوبرنوفا»، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة، بجائزة قدرها 200,000 دولار.

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