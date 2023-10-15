السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث تطورات التصعيد العسكري في غزة

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد

اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وشدّدت مصر، على رفضها سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدة أنّها تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين في غزة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إلى أنّ مصر توجه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وأضاف البيان، أنّ مصر تكثف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة لغزة.

كما أعربت مصر، عن الاستعداد للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مشدّدة على ألا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين. كما أشار البيان، إلى أنّ أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

قرارات

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.



- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.



- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.



- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.









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