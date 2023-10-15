بورصة تل أبيب على طريق الانهيار وتراجع 2% مع بداية الجلسة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب بنسبة وصلت لـ 2% في بداية جلسة اليوم الأحد، مع تصاعد الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع لبنان.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تراجع المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، بنسبة 1.99 % في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.
وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.
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