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بورصة تل أبيب على طريق الانهيار وتراجع 2% مع بداية الجلسة اليوم

10/15/2023 7:08:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب بنسبة وصلت لـ 2% في بداية جلسة اليوم الأحد، مع تصاعد الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع لبنان.


وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تراجع المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، بنسبة 1.99 % في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.


وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.


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