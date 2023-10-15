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الصفدي: المعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية

10/15/2023 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المجتمع الدولي إلى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، قائلا إن المعايير الإنسانية والقانونية "يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية".
وأضاف في مقابلة مع قناة (بي. بي. سي)، الأحد، أنه يجب وقف الحرب والعنف، محذراً من خطر توسعها.
وأشار الصفدي إلى أن الحرب على غزة لن تجلب أمناً، وتقتل الأبرياء شيوخاً ونساءً وأطفالاً، موضحا أن السلام العادل على أساس حل الدولتين وحده سيوفر الأمن لفلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها.




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