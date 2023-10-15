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شاهد بالفيديو - طائرات انتحارية تطلقها كتائب القسام على جنود العدو

10/15/2023 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف جنود العدو ومواقعه العسكرية بالطائرات الانتحارية خلال معركة طوفان الأقصى.
ونشرت الكتائب مقطع مصور لحظة استهداف جنود الاحتلال في مواقعهم.


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