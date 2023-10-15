شاهد بالفيديو - طائرات انتحارية تطلقها كتائب القسام على جنود العدو

شاهد بالفيديو - طائرات انتحارية تطلقها كتائب القسام على جنود العدو
التاريخ
10/15/2023 7:08:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف جنود العدو ومواقعه العسكرية بالطائرات الانتحارية خلال معركة طوفان الأقصى.
ونشرت الكتائب مقطع مصور لحظة استهداف جنود الاحتلال في مواقعهم.
MENAFN15102023000208011052ID1107242319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.