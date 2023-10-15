2 مليار دولار المساعدات الخارجية المُلتزم بها للاردن حتى نهاية آب الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن من بداية العام حتى نهاية شهر آب بلغت حوالي 2.025 مليار دولار، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
و بحسب تقرير المساعدات الخارجية الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني فقد بلغت قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي قيمة المساعدات نحو 662 مليون دولار ، في حين بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.017 مليار دولار ، فيما بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية من إجمالي قيمة المساعدات قرابة 373.9% .
ووفق التقرير فأن هذه المشاريع تخصيصها بحسب التقرير لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.
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